Sreća im se konačno osmehnula: Od 10. maja ova 2 znaka dobijaju sve što požele, novac kuca na vrata

Sreća od 10. maja preokreće sudbinu dva znaka. Novac, prilike i mir stižu istovremeno, proverite da li ste vi među dobitnicima.

Sreća od 10. maja ne dolazi tiho, već uz pravu malu lavinu prilika.

Dva znaka horoskopa konačno dobijaju vetar u leđa posle meseci stagnacije.

Stari dugovi se zatvaraju, novi poslovi kucaju na vrata, a privatni život dobija boju koju odavno nije imao.

Rak: Talas sreće u maju donosi mirniji san

Rakovi ulaze u period u kom prestaju da se pitaju kako će izaći na kraj sa računima.

Mesečeva podrška u drugom polju donosi konkretne ponude, najčešće kroz posao iz kuće ili honorarni angažman.

Mnogi pripadnici ovog znaka dobiće priliku da naplate ono što su odavno odradili.

Porodična situacija se takođe smiruje. Bliska osoba vraća pozajmicu baš kada je najmanje očekujete.

Rakovi koji rade u uslužnim delatnostima primetiće veći promet već prvih dana posle desetog.

Devica: Novac stiže znakovima kroz sitne, ali stalne prilive

Device dobijaju ono što najviše vole, stabilnost.

Nema spektakularnih dobitaka na lutriji, ali ima kontinuiranog priliva iz više izvora.

Honorar, povraćaj poreza, neplanirana provizija, sve se to slaže u istu nedelju.

Ako razmišljate o promeni radnog mesta, razgovor zakazan posle 12. maja može da reši dilemu.

Devicama se otvara prostor za napredovanje koje su čekale skoro godinu dana.

Šta tačno znači sreća od 10. maja za ova dva znaka

Talas sreće u maju za Raka i Devicu znači konkretan finansijski priliv, smirivanje porodičnih odnosa i mogućnost dugoročnog ulaganja.

Period traje do kraja meseca, sa vrhuncem između 18. i 24. maja.

Zašto baš ova dva znaka osećaju majski blagoslov

Astrološki gledano, povoljan ugao između Venere i Jupitera direktno aktivira polja novca kod vodenih i zemljanih znakova.

Rak reaguje emotivno i intuitivno, pa češće prepoznaje pravu priliku.

Devica analizira i bira sigurnije opcije, što joj donosi trajniji rezultat.

Ono što razlikuje ovaj period od sličnih ranijih jeste preklapanje sa povoljnim aspektom Saturna.

Saturn ne deli poklone, on nagrađuje rad. Zato dobitnici od 10. maja zapravo dobijaju ono što su prethodnih meseci pošteno zaradili.

Konkretni saveti za Raka i Devicu

Ne odbijajte sastanke zakazane u poslednjem trenutku, baš tu se kriju ponude

Proverite stara potraživanja, neko vam duguje više nego što mislite

Izbegavajte impulsivne kupovine prvih sedam dana, novac vam treba za bolju priliku

Razgovarajte sa partnerom o zajedničkim finansijama, dolazi vreme za odluku

Ne potpisujte ugovore bez čitanja sitnih slova, period je povoljan ali ne i naivan

Obilje za dva znaka ne znači lenjost

Greška koju Rakovi i Device najčešće prave u ovakvim periodima jeste opuštanje.

Misle da će sreća sve odraditi sama. Neće.

Majski blagoslov znakova radi samo ako ste i vi spremni da odgovorite na pozive, pošaljete ponude i izađete iz zone komfora.

Drugi znaci u ovom periodu nisu pod direktnim udarom sreće, ali mogu da iskoriste talas posredno, kroz saradnju sa Rakom ili Devicom.

Ako vam je poslovni partner rođen u ovim znacima, sada je trenutak da predložite zajednički projekat.

A vi, da li ste već primetili neki neočekivani priliv ili ponudu ovih dana? Napišite u komentarima šta vam se tačno desilo posle desetog

