Sreća se konačno poboljšava za ova 3 znaka, Pluton direktno vraća ih na poziciju uticaja i moći

Ribe, Vodolija i Lav Pluton direktno vodi ih na mesta uticaja i moći. Sreća se nakon dugo vremena poboljšava.
Sreća se poboljšava za tri horoskopska znaka. Pluton direktno vraća smirenost i energiju onima od nas koji su ih izgubili u poslednjih nekoliko godina i vraća ih na poziciju uticaja i moći, a moćna sila ljubavi budi ih iz višegodišnjeg sna.
Tranzit direktnog Plutona menja celu situaciju. 9. februara, konačno ste u mogućnosti da se vratite onome što verujete da bi trebalo da radite. Ovo nam daje osećaj sreće.
Tri horoskopska znaka se bude iz svog kolektivnog transa, spremna da zauzmu stav i ponovo dovedu stvari u red. Ovo nije samo sreća. To je moćna sila ljubavi na delu.
1. Lav – vraćate svoj šarm
9. februara, Pluton direktno vas vraća u poziciju uticaja. Nešto u vašem stilu je palo u drugi plan u odnosu na vaš stres, ali sada ste to prevazišli. To jednostavno niste vi.
Neverovatno je kako nam se ovo može desiti, a ipak, svi mi s vremena na vreme upadamo u situaciju da budemo autentični jesi. Stres zaista može umanjiti nečije samopouzdanje. Srećom, sreća je ponovo na vašoj strani. Tokom ovog tranzita, izbacujete stres na marginu.
Vreme je da vratite taj dobri stari pouzdani lavovski šarm. Kada uključite magiju, ona uvek zabavlja i uzbuđuje. Sreća, za vas, je sposobnost da pređete iz tame u svetlost. Više snage za vas!
2. Vodolija – radite ono što vas čini srećnim
Vreme je da se vratite u igru. Tokom direktnog Plutona 9. februara, osećate impuls da se trgnete iz toga i krenete. Volite ovu vrstu nervoznog osećaja i definitivno vam diže energiju na veoma pozitivan način.
Možda biste čak mogli reći da imate srećan niz. Na ovaj dan, osećate se energično i možda čak želite da isprobate nešto novo. Zašto ostati zaglavljeni? Ta rutina će uvek biti tu ako želite da se vratite u nju, što ne želite.
Zato, živite svoj život. Radite ono što vas čini srećnim i ne osvrćite se. Rizikujte i sledite svoje srce, čak i ako je vaše srce naivno. To je vaše srce, ne tuđe. Samo se zabavite sa svojim životom. Vaša sreća se poboljšava.
3. Ribe – dugoročni planovi deluju ostvarivo
Pluton direktno vas vraća u vezu sa onim što vas čini srećnim. Na ovaj dan, sve se vrti oko samopouzdanja i tačnog saznanja ko ste. Dešava se nalet samosvesti, i to vam daje osećaj posebno sreće.
Ova svest menja način na koji reagujete na druge, i zanimljivo je da takođe stvara prilike. Imate sposobnost da stvorite uspeh na dan kao što je ovaj. Odjednom, dugoročni planovi vam deluju veoma ostvarivo.
Tokom ovog tranzita, vaša sreća se poboljšava jer više verujete sebi. Pluton nagrađuje to poverenje tako što vas usklađuje sa okolnostima koje odražavaju ko ste zaista. Ta vrsta udobnosti može biti samo dobra za vas. Prigrlite je
(Krstarica/YourTango)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com