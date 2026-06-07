Sreća se okreće od 12. juna: Tri znaka izlaze iz teškog perioda i dobijaju vetar u leđa za sve što započnu

Sreća se okreće od 12. juna i tri znaka napokon prestaju da gaze uzbrdo. Pogledajte ko hvata zalet i šta da uradite da ga ne propustite.

Dvanaesti jun je datum koji će Devica, Vaga i Rak pamtiti po olakšanju. Posle meseci u kojima je svaka sitnica tražila duplo više truda, sreća se okreće i konačno počinje da radi za njih, a ne protiv njih.

Planete su se namestile tako da ono što ova tri znaka započnu od sredine juna dobija zalet kakav odavno nisu osetili.

Devica: posao koji ste umalo otpisali vraća se sa boljom ponudom

Mesecima ste imali osećaj da gurate kola uzbrdo, da se trud ne vidi i da tapkate u mestu. Od srede, 10. juna, ta magla se konačno razilazi, a do vikenda stiže i potvrda da se strpljenje isplatilo.

Posao ili saradnja koju ste u proleće gotovo otpisali vraća se na vaš sto, ovog puta sa mnogo boljim uslovima. Nemojte žuriti sa potpisivanjem već u ponedeljak, pažljivo pročitajte svaku stavku. Ovo je preokret koji ste pošteno zaslužili, zato ne pristajte na prvu ponudu samo iz pristojnosti.

Vaga: razgovor koji odlažete rešava ono što vas mesecima muči

Jedan nezavršen razgovor visi vam nad glavom još od proleća. Vaga po prirodi ume da ćuti i čeka pravi trenutak, ali sada čekanje radi protiv vas. U utorak popodne otvara vam se prilika da konačno kažete ono što ste dugo potiskivali, a ljudi će vas, na vaše iznenađenje, saslušati bez otpora.

Tu leži vaš glavni vetar u leđa – u jednoj iskrenoj rečenici koju ste stalno ostavljali za sutra. Kada je izgovorite, mreža kontakata se sama budi, stižu nove ideje, a vrata koja su do juče delovala zaključana, širom se otvaraju.

Rak: porodična odluka koju ste odlagali napokon donosi mir

Rak često nosi neku staru tugu kao težak kamen u džepu, najčešće vezanu za dom i ukućane. Od petka, 12. juna, taj teret postaje lakši. Nije problem nestao sam od sebe, već ste vi konačno progledali i videli rešenje koje vam je sve vreme bilo pred nosom.

Selidba, renoviranje ili ključni razgovor sa nekim iz porodice sada kreću glatko, bez natezanja i osećaja krivice. Dozvolite sebi da odahnete. Izlazak iz teškog perioda za vas ne dolazi kao iznenadni udar, već kao ono tiho, spokojno jutro kada se prvi put posle dugo vremena naspavate.

Kako da prepoznate i zgrabite svoju šansu

Najveći rizik nije da preokret izostane, nego da ga prespavate iz stare navike da uvek očekujete ono najgore. Sva tri znaka mesecima žive u grču, pa kada konačno stigne dobra vest, instinktivno traže gde je skrivena zamka.

Ipak, zapamtite, sreća se okreće onima koji su spremni da je prihvate, zato probajte da kažete „da“ onome što vam dolazi u prvoj polovini meseca, čak i kada zvuči previše lepo da bi bilo istinito.

Energija ovog perioda nagrađuje akciju, a ne oklevanje. Ako budete čekali onaj savršen trenutak, propustićete sjajnu priliku koja vam je već nadohvat ruke.

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