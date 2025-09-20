Sreća ti kuca na vrata! Horoskop otkriva tačno kada i gde ćeš je sresti

Zvezde ti šapuću gde se krije tvoja sreća – i to nije tamo gde misliš.

Znaš onaj osećaj kad ti srce zaigra bez razloga? E pa, možda nije bez razloga. Horoskop za ovu nedelju nosi neočekivane preokrete – i to baš one koji mirišu na sreću. Ako si se pitao kad će ti konačno krenuti, zvezde imaju odgovor. I ne, nije generički. Ovo je tvoj trenutak.

Koji znakovi imaju najviše sreće?

Ovan, Vaga i Ribe su na astrološkom radaru. Ovnovima se smeši prilika za novi početak – bilo da je posao, ljubav ili selidba. Vagama stiže osoba koja menja sve, a Ribe konačno dobijaju potvrdu da nisu lude što su verovale u nemoguće.

Gde ćeš sresti sreću?

Nije u kafiću, nije na poslu – već na mestu koje ti deluje obično. Park, autobus, čak i red u prodavnici. Sreća dolazi kad si najmanje spreman, ali najviše otvoren. Zato, ne gledaj u telefon. Gledaj oko sebe.

Kada se dešava preokret?

Astrološki aspekti ukazuju na 23. i 24. septembar kao ključne dane. Mesec u trigonu sa Jupiterom donosi šansu koju ne smeš da propustiš. Ako ti neko tada uđe u život – ne ignoriši znak.

Šta treba da uradiš?

Budi budan. Doslovno i metaforično. Očisti prostor oko sebe, ali i u sebi. Sreća ne voli haos. Ako ti intuicija kaže da ideš negde – idi. Ako ti srce zaigra kad vidiš nepoznatu osobu – ne beži. Horoskop ti ne garantuje bajku, ali ti daje mapu. A ti odlučuješ da li ćeš je pratiti.

