Sreća u nedelji od 15. do 21. juna stiže baš ova 3 znaka, a tajna nije tamo gde svi gledaju, već mnogo bliže

Sreća u nedelji od 15. do 21. juna stiže za tri znaka, ali ne odande gde gledate. Pročitajte gde da je tražite.

Sreća u nedelji od 15. do 21. juna ne dolazi iz dalekih planova ni velikih putovanja, već iz nečega što vam je čitavo vreme pred nosom.

Tri znaka konačno dobijaju razlog da prodišu. Venera u Lavu pravi trigon sa Neptunom u Ovnu u sredu, 17. juna, i pali želju da uživate u životu bez izvinjenja. Dozvolite sebi da stvari vidite onakvima kakve želite da budu.

Život ume da sustigne maštu, ali samo ako ste spremni da rizikujete. U petak, 19. juna, Hiron ulazi u Bika i pomaže vam da znate šta zaista zaslužujete. A onda, u nedelju, počinje sezona Raka i donosi osećaj lakoće.

Strelac: avantura koju tražite čeka vas pred kućnim pragom

Ne gubite iz vida ono što je najvažnije, Strelče. U sredu vam Venera u Lavu pojačava odnose i glad za smislom. Vučeni ste ka novim iskustvima, ali avantura koju treba da preduzmete najbliža je domu.

To ne znači da nećete putovati ni voleti. Znači da se smisao koji tražite krije u svakodnevici. Magija je tu, samo sada konačno imate oči da je vidite. Počinje bogato i srećno poglavlje, samo povedite sa sobom prave ljude.

Devica: ono što je delovalo kao sigurnost sad vas guši

Brzo se menjate, draga Devo. U petak Hiron prelazi u Bika i tu ostaje do septembra, pre nego što se nakratko vrati u Ovna. Kada se 2027. ponovo vrati u Bika, ostaje do 2033. To je dug period i vaš život se kroz njega menja brže nego što očekujete.

Hiron u Biku donosi isceljenje pre obilja. Učite svoje karmičke lekcije i jačate unutrašnju moć. Tuđa mišljenja vas više ne koče. Ono što je nekada bila sigurnost sada deluje kao kavez. Ovo je vreme da se udaljite od osobe koja ste bili.

Šta tačno znači sreća u ovoj nedelji za tri znaka?

To je period kada Venera, Hiron i početak sezone Raka usmeravaju Strelca, Devicu i Škorpiju da sreću pronađu u sopstvenoj istini i bliskim odnosima, a ne u dalekim ciljevima.

Škorpija: krenite na putovanje u sebe, ne dalje od sebe

Sezona Raka počinje u nedelju, kada Sunce prelazi u ovaj emotivni vodeni znak. Umesto da se zaglavite u strahovima i pitanjima „šta ako“, dobijate priliku da se vratite onome što je bitno. Vreme je da budete iskreni prema sebi o tome ko i šta vam zaista nešto znači.

Ova astrološka sreća počinje od osećanja, ne od želja. Oslonite se na emocije, čak i one koje krijete. Neka vam osećanja budu mapa. Ne plašite se da ponovo razmotrite priliku ili osobu iz prošlosti. Zadržite prostor za sve mogućnosti i poštujte ono što osećate.

Najveća greška ove nedelje je da sreću tražite negde daleko, dok vam stoji u sopstvenoj dnevnoj sobi. Tri znaka sa srećom dobijaju isti zadatak: gledaj bliže.

Koji od ova tri znaka ste vi, i gde vas je sreća iznenadila baš kad ste je tražili na pogrešnom mestu?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com