Sreća uporno zaobilazi ovaj znak horoskopa i onda se muče kroz život.

Postoje ljudi koji imaju utisak da im sreća stalno prolazi tik pored nosa. Sve što žele deluje tako blizu, a opet nekako nedostižno.

Ako ste rođeni u znaku Strelca, verovatno vam je ovaj osećaj itekako poznat. Koliko puta ste rekli sebi: “Samo još malo, pa će krenuti nabolje” – a onda se nešto izjalovi u poslednjem trenutku?

Strelac je znak koji uvek juri za nečim većim – za slobodom, avanturom, novim počecima. Njegov duh ne zna za granice, ali upravo ta neprestana potraga ume da ga udalji od onoga što već ima. Dok drugi nalaze sreću u miru, Strelac je traži u pokretu, u planovima, u sutra. A sreća, kao po pravilu, voli da se pojavi baš onda kad prestanemo da jurimo za njom.

I možda baš tu leži prava pouka. Sreća voli one koji umeju da zastanu, da se nasmeju sebi i kažu: “Dobro, ako nije sada – biće kad bude pravo vreme.” Strelac, sa svojom neutaživom željom za novim iskustvima, često ne vidi da mu sreća stoji pred nosom – u malim stvarima, u iskrenom razgovoru, u trenutku tišine.

Ako se prepoznajete u svemu ovome, evo jednog praktičnog saveta: pokušajte da svaki dan zapišete tri sitnice koje su vam donele zadovoljstvo. Ne mora to biti ništa veliko – možda ste čuli omiljenu pesmu na radiju ili vam je neko rekao “hvala”. S vremenom ćete primetiti da sreća zapravo nikad nije bežala od vas – samo ste je tražili na pogrešnim mestima.

Na kraju, možda Strelac nije znak kojem sreća izmiče, već onaj koji mora da nauči da je ne meri avanturama, planovima i novim horizontima. Jer prava sreća se ne hvata – ona se živi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com