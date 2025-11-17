Srećan dan u ponedeljak, ovih 5 znakova imaće danas najbolje horoskope. Dugo im ovako nije bilo lepo!

Srećan dan i srećan ponedeljak imaće danas Lav, Ribe, Škorpija, Jarac i Rak. Ovih pet horoskopskih znakova imaju 17. novembra najbolje horoskope, kakve nisu iskusili u dugo vremena. Trigon Sunca i Saturna u ponedeljak pomaže ovim astrološkim znacima da imaju odličan dan

Sunce u znaku Škorpije šalje zrak svetlosti Saturnu u Ribama, podstičući emocionalnu snagu i intuitivno razmišljanje u ponedeljak.

Ako ste ikada osetili da vam je potrebno malo više discipline da biste imali život kakav želite da živite, pogodite šta? Ponedeljak će biti vaš srećan dan.

Disciplina nije samo mentalna igra. Njena tajna leži u odluci na nivou duše gde birate svoju sudbinu i hodate putem kojim vam je suđeno da budete. Saturn donosi sudbinu na sto, i nije vam suđeno da se dugo mučite u životu. Ovde ste da izrastete u moćno biće.

Pre nego što Sunce završi svoje vreme u Škorpiji, ono sarađuje sa Saturnom kako bi otklonilo sumnju i pomoglo u usađivanju osećaja konkretnog samopouzdanja koje je nesalomivo i nepokolebljivo.

Ponedeljak je prvi dan u nedelji, ali je takođe i prvi dan ostatka vašeg života. Da vidimo kako ovo pomaže pet astroloških znakova da imaju najbolje horoskope koje su iskusili u veoma dugom vremenskom periodu.

1. Lav – danas preuzimate kontrolu

Spremni ste da preduzmete neophodne korake da biste se osećali prijatno u celom svom životu. Nadali ste se da će se situacije poboljšati kod kuće, sa šefom i sa bilo kojom drugom osobom koja ima uticaja na vaše životno donošenje odluka. Ne volite da se osećate kontrolisano, čak ste pomalo i anksiozni zbog toga

U ponedeljak odlučujete da vam je dosta i više niste spremni da rizikujete. Počinjete da preispitujete svoj život, detalj po detalj, kako biste identifikovali sve ranjivosti. Uklanjate ih i postavljate strukture koje osiguravaju vaše ishode i drže neke od vaših planova privatnim.

Danas je srećan dan jer ponovo preuzimate kontrolu. Osećaćete se mnogo bolje do kraja dana. Nećete ostajati budni noću pitajući se šta bi se moglo dogoditi ako se vi ili neka druga osoba jednog dana ne slažete. Neće biti važno.

Ništa ne može prodreti u vašu budućnost i osećate se prilično dobro znajući da ste postigli nivo nezavisnosti koji je siguran.

2. Škorpija – shvatate da ste previše očekivali

Vi ste odlučan horoskopski znak koji voli da ima kontrolu nad svojim životom. Zaista dobro se snalazite u održavanju svojih granica, osim kada ste zaljubljeni. Danas počinjete da shvatate da, uprkos tome što vam je neko duboko stalo do vas, ne morate da dozvolite da mu preuzme ceo vaš misaoni život ili kako želite da postojite.

U ponedeljak prvo birate sebe. Počinjete da uklanjate neke od tih kompromisa. Znate da ako ne počnete sada, kasnije će to biti problem jer postavljate nerealna očekivanja o tome šta ste spremni da uradite ili ne uradite. U početku je to prilagođavanje, ali kada jednom počnete, vidite da je ova jedna odluka bila jedna od najboljih koju ste ikada doneli.

3. Ribe – samo ovaj put uradićete nešto i za sebe

Vi ste tako opušten horoskopski znak da često idete u avanture koje drugi ljudi žele da uradite, ali vi niste toliko oduševljeni zbog toga. Volite da znate da ste nekoga usrećili. Donošenje radosti drugima je vaša duboka potreba; To je način na koji se najbolje izražavate i ne smeta vam da budete žrtveno jagnje u vezi.

Međutim, u ponedeljak otkrivate da imate nešto što želite da uradite. Morate da odlučite da li ćete to učiniti sami ili uz odobrenje nekoga do koga vam je stalo. Teško vam je da se odvojite od identiteta koji ste izgradili na davanju. Ipak, shvatate da morate da donesete tešku odluku. Izabraćete sebe, samo ovaj put, i to će se ispostaviti kao najbolji izbor koji ćete napraviti. Srećan dan za vas.

4. Jarac – popravljaš svoje okruženje

Ponedeljak je tvoj srećan dan. Danas posmatraš svoj krug prijatelja i shvataš da ti se ne sviđa kako se osećaš u blizini nekoga koga poznaješ. Nije stvar u tome da su loši ljudi, ali je atmosfera loša i moraš nešto da kažeš o tome. Moraju da znaju. Sada je dan da ih upozoriš; moraš da pokreneš problem.

Sukob nije tvoj omiljeni, ali može biti produktivna i korisna kada se sa njom postupa na pravi način. Otvoreno i jasno komuniciraš ono što treba da kažeš. U ponedeljak možeš da razjasniš situaciju i osetiš promenu u svom odnosu. Počinješ da vidiš da biti dobar prijatelj ne mora biti ograničeno samo na trenutke kada se slažete. Takođe možeš da se ne slažeš, da se nosiš sa tim i da budeš jači nego što si bio pre.

5. Rak – pokrećete nešto što volite

Nalazite se na ovom mestu u vremenu kada možete preduzeti akciju u vezi sa onim što volite, a to može značiti odustajanje od planova putovanja koji su deo vašeg odmora ili letnje rutine. Možda ćete osećati izvesnu strepnju zbog putovanja na mesto daleko od kuće ove godine.

Putovanje se možda neće uklapati u vaš budžet. Možda ste zabrinuti da vreme nije pravo iz različitih razloga. Odlučujete da treba da se odreknete i isprobate nešto novo. Teške odluke se najbolje donose kada je pravo vreme, a tokom trigona Sunca i Saturna, imate zeleno svetlo, što znači da treba krenuti.

