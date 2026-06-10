Život se menja u bajku: Astrolozi tvrde da jednom znaku od petka kreće period od 5 godina čiste sreće

Srećan period za Strelca počinje već u petak, a donosi ono što ovaj znak najviše ceni: slobodu. Pročitajte zašto baš sada i šta da ne propustite.

Srećan period za Strelca ne počinje uz veliku dramu i vatromet, već uz jednu sasvim tihu odluku koju ćete doneti u petak ujutru. I tu većina ljudi napravi kardinalnu grešku.

Mnogi misle da se kosmički preokret prepoznaje po grmljavini i naglim promenama, ali rođenima u ovom znaku sreća zapravo stiže kroz jednostavan osećaj da konačno mogu da dišu punim plućima.

Planete su se konačno namestile tako da se velika vrata, koja su godinama bila zaglavljena i zatvorena za vas, najzad otvaraju širom.

Zašto baš Strelac i šta se to menja iz korena?

Strelčevima hrabrosti i optimizma nikada nije manjkalo, ali poslednje dve godine su za mnoge pripadnike ovog znaka bile izuzetno teške – kao da su vam ruke bile potpuno vezane. Trenutna planetarna konstelacija to menja iz korena.

Snažna energija ovog dugoročnog perioda gura vas ka stvarima koje su vam najpotrebnije:

Velikim putovanjima i promeni sredine,

Novim, uticajnim ljudima koji donose svežu perspektivu,

Poslovnim ponudama koje su vam se ranije činile potpuno nedostižnim.

Ono što Strelca čeka u narednih pet godina nije stidljiva sreća na kašičicu, već širok i otvoren prostor za pokret, napredak i ostvarenje onih najvećih, pritajenih želja.

Šta tačno donosi ovaj period velikih mogućnosti za Strelca

Ovaj srećan period za Strelca dotiče sve, od finansija do privatnog života. U prvoj polovini meseca dobiće poziv ili ponudu koja zvuči previše dobro da bi bila istinita. Nije zamka. Savet je jednostavan: ne odbijajte iz navike. Strelci često sabotiraju dobre stvari jer se boje da će morati da se vežu.

Ljubav ide svojim tempom, sporije nego što biste voleli, i to je u redu. Neko iz prošlosti vraća se sa izvinjenjem, ali ne morate da otvarate ista vrata dvaput. U sredu popodne obratite pažnju na razgovor koji deluje usputno. Tu se krije ponuda za saradnju.

Šta znači „pet godina sreće“ u astrologiji

Pet godina sreće u astrologiji ne znači da problema neće biti. Znači da se otvara ciklus u kom vaš trud konačno daje rezultat, a okolnosti rade za vas, a ne protiv vas. To je period kada se sadi i sazreva, polako, mesec za mesecom.

Greška koja može da pokvari ceo ciklus

Najveći problem nije nedostatak prilika, problem je strah od obaveze. Strelac voli otvorena vrata i mrzi kada mora da bira jedna. Upravo to oklevanje ume da potroši najlepše prilike. U narednim danima doneće odluku oko stana ili posla u inostranstvu. Nemojte da je odlažete do beskraja, prozor se ne otvara stalno.

Novac stiže, ali ne kao loto dobitak. Stiže kroz ponudu koju ste odbili prošle godine, a sada vam se vraća pod boljim uslovima. Zapišite negde datum petka. Za nekoliko meseci shvatićete da je tu počelo nešto što ste dugo čekali.

Kako da ne potrošite svoj trenutak

Sloboda je Strelcu i lek i izgovor. Ovaj obilan period za Strelca traži samo jedno, da kažete „da“ kada vam se prohte da kažete „videću“. Pratite osećaj koji vas vuče ka nepoznatom, jer baš tamo se sada nalazi vaša najveća šansa. Sreća je već na vratima, ostaje samo da je pustite unutra.

A vi, da li ste Strelac koji oseća da se nešto pomera, ili poznajete nekoga ko upravo prolazi kroz svoj veliki obrt? Napišite u komentarima šta vam se promenilo baš ove nedelje.

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