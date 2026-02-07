Srećan put ka izobilju počinje 7. februara za ova 4 znaka, Jupiter im donosi novac i čini ih bogatim

Lav, Škorpija, Bik i Vodolija kreću na svoj srećan put ka bogatstvu i izobilju. Jupiter je u Raku i povoljno utiče na sticanje novca.

Četiri horoskopska znaka privlače značajno obilje i sreću 7. februara 2026. Jupiter je u Raku i danas tranzitira preko 19. stepena i trasira im staze bogatstva. Srećan put ka izobilju počinje od danas.

19. stepen je prekretnica u astrologiji. On nameće brigu o vašem domu i porodici, kao i o stvarima koje grade vaš svet iznutra. Jupiter se širi dok se Rak gnezdi. Prema tome, u subotu, ono što negujete raste, dodajući vrednost i šireći vaš uticaj.

Privlačenje obilja i sreće može uključivati novac, ali bogatstvo koje danas doživljavate uključuje udobnosti koje vas čine bogatim, poput sigurnog doma i porodice koja vas podržava i brine.

Osećate zahvalnost za ovo kada je život težak, tako da danas neće biti bez izazova, ali ono što je važno je kako se nosite sa tim.

Ovi astrološki znaci kreću na srećan put ka izobilju.

1. Vodolija – ljubaznost donosi veliku sreću i obilje

Kada brinete o sebi, privlačite izobilje i sreću u obliku fizičke i emocionalne energije. 7. februara dajte prioritet svom emocionalnom blagostanju. Jupiter je duhovna planeta, a u Raku vas podseća da je meditativna praksa kod kuće, posebno ujutru, korisna.

Počnite jednostavno sa minutom zahvalnosti za dan i mišlju o svetlosti i ljubavi prema drugima za koje znate da pate. Vežbajte velikodušnost kada ste napolju. Ova mala dela ljubaznosti neguju auru lepote oko vas, stvarajući privlačno magnetno polje. To polje vam donosi sreću i izobilje.

2. Bik – podelite svoju sreću

Privlačite obilje i sreću govoreći i deleći svoje ideje sa drugima 7. februara. Prepustite se svojoj radoznalosti da podelite svoju priču na društvenim mrežama. Razmislite o snimanju videa za zabavu, čak i ako ga ne delite ni sa kim drugim.

Danas se bavite namerom. Ne brinete toliko da ćete biti neuspešni. Ono što želite je da se osećate prijatno i sigurno u vezi sa idejom.

Ova praksa je prvi korak ka mnogo višem, uključujući privlačenje obilja kroz pomoć drugima da otkriju svoju sreću: vama!

3. Škorpija – znanje je bogatstvo

Jupiter vas tera da razmišljate o tome kako da razvijete svoj um. Spremni ste da razmišljate o stvarima poput dugovečnosti, svemirske nauke i kako da živite svoj najbolji život. 7. februara, kada je Jupiter na 19. stepenu Raka, jedan od načina da to uradite jeste da napravite biblioteku resursa. Želite jednu za svoj dom i jednu koja je prenosiva.

Znanje je bogatstvo i osećate se neverovatno srećno. Zato gradite sa kategorijama, koristeći opsežan pristup. Učite kako da sredite svoj život. Postoji interesovanje za minimalizam ili putovanje po zemlji.

Novac koji zaradite prodajom nežno korišćenih predmeta koji vam više nisu potrebni pomaže vam da postignete svoje ciljeve.

4. Lav – oslobodite se stvari koje vas iscrpljuju

U subotu završavate stvari koje vam crpe energiju, vraćajući vreme svom životu u izobilju. Kada Jupiter 7. februara dostigne 19. stepen Raka, to vam pomaže da zatvorite vrata haosu koji je poremetio vaš kućni život.

Rutine koje preskačete, a koje održavaju stvari u toku, vraćaju se na svoje mesto. Svaki nedostatak reda se organizuje. Stvari koje vas nerviraju i otežavaju vam gladak dan se rešavaju.

Način na koji organizujete svoj dan utiče na vaš način razmišljanja, što zauzvrat utiče na vaše samopouzdanje. Ne želite da budete fizički ili emocionalno raščupani. Važno vam je da je vaš svet uređen. Osećaj vrhunske forme na početku dana pomaže. Privlačite obilje i sreću kroz zamah.

