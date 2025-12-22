Srećan život je pred njima, za 3 znaka konačno počinje sezona radosti i sreće. Planete su im se smilovale

Astrološka energija konačno je njihova. Od 22. decembra počinje srećan život za Škorpiju, Vodoliju i Ovna. Sezona radosti i sreće nastupa.

Posle 22. decembra 2025. godine, tri horoskopska znaka žive mnogo srećnije živote. Srećan život konačno je pred njima, planete su im se poravnale.

Trigon Meseca i Urana vodi nas na teritoriju koju smo prerasli, ali koju još uvek treba da razumemo. Kao da smo skoro tamo, a ipak potpuno kompletni. Pokazuje nam kako su naši prošli izbori oblikovali ko smo sada i šta treba da uradimo da bismo se pomirili sa tim identitetom.

22. decembra, Ovo poravnanje Meseca i Urana dovodi nas u kontakt sa nečim što nismo shvatali da smo izgubili.

Za tri horoskopska znaka, ovaj tranzit signalizira sezonu radosti i sreće. Ne prolazne vrste, već one proživljene sreće koja dolazi od sagledavanja naših života na način koji se konačno oseća ispravno.

1. Ovan – druga šansa od univerzuma

Trigon Meseca sa Uranom vraća vas ranijem snu, onom koji ste odložili jer je život zahtevao nešto drugo. Jedna stvar je dovela do druge, i nikada niste uspeli da uradite ono što ste želeli. 22. decembar vraća taj san u fokus.

Osećate da se nešto menja u vama i to vas tera da ponovo posetite ovaj izgubljeni san. Osećate se kao da vam univerzum daje drugu šansu za nešto smisleno.

Ova promena perspektive vraća vaš entuzijazam i čini da se ponovo osećate kao stari ja. Uzbuđeni ste zbog budućnosti, ispunjeni nadom, a sreća koju sada osećate ima svrhu i pravac.

2. Škorpija – stari teret nestaje

22. decembra vas raspetljava niz emocija i dobijate osećaj da ako to ne uradite sada, nikada nećete dobiti drugu priliku. To je u osnovi suština inspiracije. Tokom trigona Meseca sa Uranom, inspirisani ste da se oslobodite konfuzije kako biste se ponovo osećali srećno.

Ovo donosi olakšanje. Iskreno, duboko, neopterećeno olakšanje. Shvatate šta vas više ne definiše i bežite od toga. Zašto trošiti još jednu sekundu da ne budete svoji autentični ja? Stari teret se rastvara i osećate kako ponovo dobijate svoju iskru.

Ulazite u novu sezonu sa osećajem lične pobede. Tačno znate šta ostavljate iza sebe i u šta ulazite. Sreća se vraća jer vaša energija više nije vezana za ono što vas je nekada iscrpljivalo.

3. Vodolija – neočekivano priznanje

Poravnanje Meseca sa Uranom vas stavlja licem u lice sa dugotrajnim obrascem. Za promenu, nećete se zaglaviti u tome. Nešto klikne i možete da vidite zašto se određena dinamika stalno ponavlja. Sada prepoznajete koja je zdravija opcija.

Ovo je oslobađajuće. Dolazi do proboja oko povezanosti, poverenja i komunikacije, i to obnavlja vašu veru u proces. Verujete u ono što se dešava jer osećate da je pozitivno i da će dovesti do sreće.

Dobijate neočekivano priznanje od nekoga ko konačno razume vaše namere. Osećate se viđeno i cenjeno. 22. decembra osećate se usklađeno sa svojim izborima i mnogo jasnije u vezi sa svojim granicama. Budućnost je ispunjena optimizmom. Srećan život je pred vama, ovo je početak radosnijeg poglavlja.

(Krstarica/YourTango)

