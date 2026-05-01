Srećna nedelja od 4. do 10. maja biće za 3 znaka, energija Vodolije i Riba usklađuje im intuiciju i nove ideje

Pred Blizancima, Ovnom i Rakom je jedna izuzetno dobra i srećna nedelja od 4. do 10. maja. Sve će se promeniti na bolje.

Za tri horoskopska znaka biće zaista dobra i srećna nedelja od 4. do 10. maja 2026. Energije Vodolije i Riba su aktivne u predstojećoj nedelji, pomažući u spajanju inovacija sa intuicijom.

U utorak, 5. maja, Severni čvor u Ribama se poravnava sa Merkurom u Biku, donoseći nove ideje koje su povezane sa vašom svrhom. Pa ipak, kako Pluton počinje svoju retrogradnost u Vodoliji u sredu, 6. maja, pozvani ste ka unutra. Ovo putovanje vam pomaže da se transformišete i uskladite sa onim što vam je namenjeno.

Dok je retrogradnost Plutona obično sporiji proces, Lilit u Strelcu se suprotstavlja Veneri u Blizancima u petak, 8. maja, stvarajući varnice pobune. Budite otvoreni za put koji vam se ukaže, bilo da je to spori put refleksije ili rasta, ili onaj obeležen iznenadnom transformacijom.

Dovodeći u pitanje svoje stare snove, stvarate prostor da zakoračite u svoju božansku svrhu.

1. Blizanci – dajte sebi vremena da prepoznate znake prosperiteta

Dajte sebi vremena da razumete znake. U sredu, 6. maja, Pluton započinje svoje retrogradno putovanje u Vodoliji, pokrećući novi početak. Pluton je retrogradan do 15. oktobra, tako da ovo nije putovanje kroz koje bi trebalo da žurite. Tokom ovog vremena, morate obratiti pažnju na ono što se dešava. Podstiče vas da rastete kako biste mogli da razumete u kom pravcu treba da vodite svoj život.

Retrogradni Pluton u Vodoliji je vreme unutrašnje transformacije, ali ovaj proces takođe ima dramatičan uticaj na izbore koje donosite. Očekujte da ćete susresti nove ljude i situacije koje vas izazivaju. Vaši snovi i ciljevi se upravo razvijaju.

Obratite pažnju na znakove iz univerzuma i slušajte kuda ste vođeni, a da ne pokušavate da kontrolišete proces. Predavanje moći Plutona donosi i transformaciju i prosvetljenje.

2. Ovan – dolaze možda i dani koji određuju sudbinu

Ulazite u svoju sudbinu, srećna nedelja je pred vama. U petak, 8. maja, Lilit u Strelcu se opozicija Veneri u Blizancima, donoseći sreću i nove horizonte. Iako je opozicija poznata kao izazovan tranzit, ona je takođe odgovorna za manifestovanje velikih promena, što je upravo ono što vam je potrebno upravo sada. Crni Mesec Lilit u Strelcu je buntovna i energična, što čini proces u kojem se nalazite brzim. Važno je verovati svom unutrašnjem ja kada je u pitanju na šta se fokusirati i kada preduzeti akciju.

Kako se Lilit poravnava sa Venerom, dolazi do spajanja energija. Učite šta treba da promenite u budućnosti. Lilit zahteva da odstupite od bilo koje norme, tako da ono što vas vodi nije deo prethodnog plana.

Ipak, Venera u Blizancima donosi više od rasta i mogućnosti. Donosi obilje. Verujte u sebe i vreme koje vam se čini pravim. Srećna nedelja može da vas promeni. Možda nećete prepoznati svoj život u ovo vreme sledećeg meseca.

3. Rak – budite otvoreni za ono što dolazi

Iako ste uvek imali neverovatnu svrhu u ovom životu, ona nije uvek bila ona u koju ste verovali. Uzdržavali ste se i naučili da očekujete i prihvatate manje. Ipak, ove nedelje, energija počinje da se okreće u vašu korist. Moćan talas energije Ovna pokreće rast u vašoj karijeri, ali to nije sve. U utorak, 5. maja, Severni čvor u Ribama se poravnava sa Merkurom u Biku, donoseći nove mogućnosti i veze u vaš život.

Sa energijom Ovna koja je trenutno toliko prisutna, promene i mogućnosti koje se javljaju verovatno imaju veze sa poslom koji obavljate. Severni čvor u Ribama predstavlja obilje i nove početke, pa je važno da ostanete otvoreni za ove teme, posebno ako se pojave u vašoj karijeri. Merkur u Biku označava važne veze i komunikaciju, zato obratite pažnju na sve ponude koje dobijete tokom ovog perioda.

Budite otvoreni za ono što i ko ulazi u vaš život, jer će se sve promeniti na bolje.

