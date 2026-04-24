Srećne i dobre vesti stižu za 3 znaka sve do 17. maja, Merkur ulazi u Bika i donosi smirenost i stabilnost

Planeta komunikacije, 3. maja ulazi u Bika, gde će se pridružiti Suncu, a donosi srećne i dobre vesti i odličan period za Bikove, Device i Jarčeve.

Merkur ulazi u Bika i donosi smiren, stabilan i praktičan način razmišljanja. Ovde um ne juri za brzim odgovorima, već traži sigurnost, logiku i konkretne dokaze.

Ljudi koji retko menjaju mišljenje

Ljudi sa ovom pozicijom razmišljaju temeljno i sporo, ali kada jednom donesu zaključak, retko ga menjaju. Njihove misli su čvrsto ukorenjene u realnosti, a odluke donose tek nakon što su sigurni da imaju sve potrebne informacije.

Čvrsti stavovi

Komunikacija je jasna, jednostavna i bez suvišnih komplikacija. Ove osobe ne vole prazne priče niti brzopletost u govoru, više im prija razgovor koji ima smisao, težinu i praktičnu vrednost.

Ipak, mogu delovati tvrdoglavo kada brane svoje stavove, jer im je važno da ono što misle ima čvrsto uporište.

Otpor prema promenama

Ovo je položaj koji daje odličnu sposobnost pamćenja, posebno kada su u pitanju konkretne stvari kao što su brojevi, materijalne vrednosti ili iskustva koja mogu da se provere. Učenje ide sporije, ali je dugotrajnije i stabilnije. Ono što jednom nauče, ostaje zauvek.

S druge strane, izazov može da bude prevelika vezanost za poznato i otpor prema promenama. Ponekad im je teško da prihvate nove ideje ako ne vide odmah njihovu praktičnu korist.

Ipak, kada nauče da budu malo fleksibilniji, ovaj položaj daje izuzetno pouzdan i mudar um koji zna kako da izgradi sigurnost.

