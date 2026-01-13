Srećne vesti sve do 6. februara za ova 3 znaka, Merkur u Vodoliji donosi im neopisiv uspeh

Merkur, planeta komunikacije, 20. januara menja znak i ulazi u Vodoliju, gde će doneti srećne vesti za Vodolije, Vage i Blizance.

Merkur ulazi u Vodoliju, ova tri astrološka znaka očekuju srećne vesti do 6. februara 2026. godine.

Merkur, planeta komunikacije, 20. januara menja znak i ulazi u Vodoliju. Ova manifestacija će doneti povoljne prilike za ova tri astrološka znaka.

Merkur u Vodoliji donosi drugačiji način razmišljanja, potrebu da se izađe iz ustaljenih okvira i da se svet sagleda iz šire, nekonvencionalne perspektive.

U ovom periodu misli su brze, ideje originalne, a komunikacija često neočekivana i direktna.

Sloboda

Ljudi su skloniji da govore ono što misle bez ulepšavanja. Skloniji su da se se interesuju za nove tehnologije, budućnost, društvene promene i teme koje odstupaju od svakodnevice. Razgovori mogu lako da pređu u rasprave. Merkur u Vodoliji voli intelektualnu slobodu i ne trpi ograničenja ni autoritete koji guše mišljenje.

Timski rad i nove ideje

Istovremeno, ovo je odličan položaj za razmenu ideja, timski rad, druženje sa istomišljenicima i donošenje odluka koje su ispred svog vremena.

Um radi brzo, ali može delovati pomalo hladno i distancirano, jer se emocije stavljaju u drugi plan, a logika i objektivnost dolaze u prvi plan.

Merkur će boraviti u Vodoliji i donositi srećne vesti sve do 6. februara 2026. godine.

(Krstarica/Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com