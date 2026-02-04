Srećni ste ako vam je ovo znak kineskog horoskopa, od 5. februara počećete da zgrćete pare

Šest kineskih horoskopskih znakova privlače sreću i finansijski uspeh. Od 5. februara 2026. počećete da zgrćete pare ako ste rođeni u nekom od njih.
Četvrtak pada na Dan uspeha Metalnog Psa, i danas se vaši rezultati konačno osećaju zasluženim.
Dani uspeha potvrđuju ono što već znate. Oni vam pokazuju šta funkcioniše i na šta se možete osloniti u budućnosti. Sa snažnom metalnom energijom koju utemeljuje Pas, ovaj dan favorizuje lojalnost, doslednost i izbore koji su napravljeni sa integritetom, a ne sa hitnošću.
Smešten u mesec Metalnog Tigra tokom godine Drvene Zmije, sreća i finansijski uspeh se pojavljuju kroz usklađenost između truda i vremena.
Za ove znake, 5. februar donosi pobede koje se osećaju stvarnim, upotrebljivim i duboko zadovoljavajućim, a ne apstraktnim ili hipotetičkim.
1. Pas – izabrali ste pravu stvar
Četvrtak se oseća kao potvrda za vašu životinju na veoma specifičan (i dobar) način. Nešto čemu ste ostali posvećeni, čak i kada nije bilo uzbudljivo, pokazuje njenu vrednost. Možda ćete primetiti poštovanje koje vam dolazi ili da se situacija konačno stabilizuje na način koji vam koristi.
Finansijski uspeh 5. februara nije o iznenadnom dobitku. Radi se o saznanju da ste podržali pravu stvar. Počete da zgrćete pare i ta sigurnost jača vaše samopouzdanje u budućnosti. Hvala Bogu!
2. Zmija – uporno ste gradili uspeh
5. februara vidite dokaz da vaše strpljenje nije bilo uzaludno. Postoji trenutak kada prepoznajete koliko ste puta tiho prešli.
Veza ili dugoročna namera počinje da se isplaćuje na veoma opipljiv način. Sreća se pojavljuje u četvrtak kao potvrda. Nisi zamišljala napredak, draga Zmija. Gradila si ga, čak i kada niko drugi nije primetio.
3. Tigar – stvari prirodno teku
Četvrtak te nagrađuje za učenje kada ne treba forsirati zamah. Osećaš se moćno bez potrebe da guraš. Situacija se kreće u tvoju korist jer joj dozvoljavaš da se prirodno odvija.
Finansijski uspeh stiže 5. februara kroz autoritet koji deluje mirno, a ne agresivno. Shvataju te ozbiljno jer si stabilna, a ta stabilnost otvara vrata za kojima ne moraš da juriš za promenu. Uf.
4. Bivo – pouzdano
U četvrtak ćete imati koristi od toga što ste super pouzdani. Neko se oslanja na vas ili nešto što ste ranije postavili funkcioniše tačno kako je zamišljeno. Ta pouzdanost se pretvara u priliku.
Prosperitet se pojavljuje zato što drugi veruju u vaše sprovođenje. Ovo je vrsta uspeha koja se gradi tiho i traje i traje i traje, i vau, da li se ikada osećate sigurnije zbog toga.
5. Zec – duševni mir
Ovaj Dan uspeha 5. februara se oseća nežnije za vas nego za druge kineske horoskopske znakove, ali ne manje značajno.
Možda ćete dobiti uveravanje da su stvari na pravom putu, čak i ako se kreću sporo. Mala pobeda potvrđuje da vaš pristup funkcioniše i da dobro funkcioniše. Sreća se pojavljuje kao duševni mir. Prestaješ da sumnjaš u sebe i počinješ da uživaš u svom napretku koji si već postigao. Odlično ti ide. Veruj.
6. Konj – trud se konačno isplati
U četvrtak osećaš ogromno poboljšanje života koje dolazi od truda do isplate. Nešto u šta uložiš energiju počinje da ti vraća tu energiju.
Finansijski uspeh se pojavljuje kao zamah koji više ne zahteva da se prenaprežeš. Ponovo se osećaš motivisano, zgrćete pare jer rezultati odgovaraju radu. Konačno te cene!
(Krstarica/YourTango)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com