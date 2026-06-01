Srećni znaci horoskopa posle 1. juna 2026: Ova tri znaka konačno dobijaju vetar u leđa posle dugog perioda muka

Srećni horoskopski znaci posle 1. juna konačno dobijaju ono što su čekali. Proverite da li ste među troje izabranih.

Srećni znaci horoskopa posle 1. juna 2026. dobijaju nešto što se ne dešava često, poklapanje povoljnih tranzita koje traje skoro tri nedelje.

Jupiter ulazi u novu fazu, Venera menja znak, a tri znaka dobijaju najveći deo kolača. Ako ste mesecima imali osećaj da gurate uzbrdo, jun ovo menja iz korena.

Zašto baš ova tri znaka, a ne drugi

Početkom juna astrološka slika se preuređuje. Jupiter u Raku pojačava sve što ima veze sa porodicom, nekretninama i novcem koji dolazi kroz kuću. Istovremeno, Venera napušta Bika i pravi tri korisna ugla prema sporim planetama. Ko god ima jaku vodu ili zemlju u natalnoj karti, oseti ovo prvi. Srećni znaci horoskopa posle 1. juna, prema astrolozima, su:

Rak: novac koji ste otpisali vraća se na sto

Za Rakove ovo nije sitan dobitak, nego preokret. Jupiter ulazi u vaš znak i ostaje skoro godinu dana, a prvi efekti se vide odmah, već u drugoj nedelji juna. Najavljuje se neočekivani priliv iz starog posla, nasledstva ili dugovanja koje je neko godinama izbegavao da vrati.

Emotivno, Rakovi koji su u vezi konačno čuju ono što su čekali. Slobodni Rakovi upoznaju nekoga preko porodičnog kruga, a ne preko aplikacija. Posao se otvara kroz preporuku, ne kroz konkurs.

Škorpija: kraj jedne tihe borbe

Škorpije su poslednjih osamnaest meseci nosile nešto što nisu pričale naglas. Posle 1. juna ta priča dobija epilog. Vraćaju se pare koje su uložene u tuđi projekat, a sudski ili administrativni problem se rešava u vašu korist brže nego što advokat predviđa.

Druga polovina juna donosi ponudu iz inostranstva ili od firme koja je ranije odbila Škorpiju. Sada zovu prvi. Nemojte odmah pristati, ćutite tri dana i tražite više. Dobićete.

Ribe: ljubav se vraća na velika vrata

Ribe su u jun ušle umorne. Mnogi su razmišljali da odustanu od veze, posla ili grada u kome žive. Onda Neptun u vašem znaku napravi jedan poslednji ugao sa Jupiterom i sve se okrene.

Konkretno, neko iz prošlosti se javlja sa ozbiljnom namerom, ne sa praznom porukom u tri ujutru. Posao koji volite, ali ste mislili da nije za vas, dolazi kao ponuda.

Ribe sa decom dobijaju vest koja menja porodični budžet nabolje, najčešće kroz školu ili sport deteta.

Šta tačno znači „veoma dobre stvari“ u astrologiji

U astrološkom rečniku to su konkretne pojave, novac koji stiže neplanirano, ponuda koju niste tražili, susret koji menja pravac, ili rešenje problema koji je dugo blokirao napredak. Nije magija, nego poklapanje tranzita.

Tri stvari koje ova tri znaka ne smeju da urade u junu

Ne odbijajte prvu ponudu iz inata, čak i ako mislite da zaslužujete više. Pregovarajte, ali ne zatvarajte vrata.

Ne pozajmljujte novac rodbini koja se nije javljala godinu dana. Jupiter donosi, ali ne dvaput istom čoveku .

. Ne objavljujte vest na društvenim mrežama dok ugovor nije potpisan. Zli pogledi u junu rade prekovremeno.

Ostali znaci: gde je vaša pukotina sreće

Bik dobija mir u kući, Lav pažnju koju je tražio, Strelac putovanje koje je odlagao. Vodolija konačno pakuje stvari iz stana koji ne voli. Nije Jupiter samo za troje, ali tri imena gore dobijaju glavnu nagradu ovog leta.

Da li ste vi u ova tri znaka, ili znate nekoga ko je upravo dobio vest koja se uklapa u ovaj opis

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com