Srećno vreme je ispred njih, cele nedelje su im najbolji horoskopi

Najbolji horoskopi cele naredne nedelje biće za Škorpiju, Raka, Ribe, Jarca i Blizance. Srećno vreme je pred njima sve do 1. marta.
Pet horoskopskih znakova imaju srećno vreme ispred sebe. Cele naredne nedelje imaće najbolje nedeljne horoskope, sve do do 1. marta 2026. Mesec je u Blizancima pre nego što uđe u Raka 26. februara, istog dana kada Merkur postaje retrogradan u Ribama.
Mnogi od ovih astroloških znakova su vodeni znaci i osećaju se uravnoteženije kroz ovaj haos Merkura jer planeta sarađuje sa njima. Ali retrogradni Merkur zahteva da svi idu polako i da ne žure kroz proces.
Pred kraj nedelje, Mesec ulazi u Lava, odražavajući energiju pomračenja iz prethodne nedelje. Ipak, tranziti ove nedelje nam pomažu da napravimo planove i uravnotežimo našu energiju, dok se pripremamo za sledeće pomračenje.
1. Blizanci – budite svesni svog posla
Čak i sa retrogradnim Merkurom ove nedelje, imate odličan horoskop, srećno vreme prati vas cele nedelje. Mesec je u vašem znaku na početku nedelje, pokazujući vam nove mogućnosti i ističući vaše talente. Mesec u Raku 26. februara pokreće nove metode za štednju i uči vas kako da budete disciplinovaniji sa trošenjem.
Ovo je dobro vreme da istražite svoje umetničke poduhvate i date prioritet svojoj sreći, posebno zato što će pomračenje sledeće nedelje biti iscrpljujuće. Sezona Riba vas podseća da budete svesni svojih emocija. Ako retrogradni Merkur donosi nesporazume i nesporazume, fokusirajte se na pažljivo slušanje i budite mentor drugima.
Nemojte se zapetljati u stvari koje nemaju nikakve veze sa vama. To ne znači da ne bi trebalo da sarađujete. Samo budite svesni svog posla i, da biste sprečili stresne ishode, ne ostavljajte stvari za poslednji trenutak.
2. Ribe – optimizam prevladava
Ovo je vaša sezona, i veoma je emotivno i transformativno vreme za vas. Nalazimo se usred sezone pomračenja, a pomračenje Device sledeće nedelje donosi još više energije vašim odnosima. Ali zahvaljujući jednom od najboljih nedeljnih horoskopa, ispunjeni ste optimizmom, sa Saturnom u novom znaku, koji vas više ne usporava.
Mesec u Raku vas čini da se više nadate pozitivnim promenama. Venera takođe pravi aspekte sa Mesecom, inspirišući romantične aktivnosti. Povežite se sa prijateljima, idite u restoran, gledajte film ili posetite muzej. Odvojite vreme da naučite nove stvari.
Druženje je takođe moguće ove nedelje. Možda ćete sresti istomišljenike koji će proširiti vašu filozofiju.
3. Škorpija – lep i zanimljiv period
Lep i zanimljiv period je ispred vas, jer vam sezona Riba pomaže da se povežete sa svojim inovativnim idejama. Ljudi vam se obraćaju, i to vas čini prilično popularnim. Ovo je odlična nedelja za povezivanje sa vašim muzama, čak i sa retrogradnim Merkurom.
Ako imate postojeće umetničko delo, projekat u toku ili nacrt pisanja, ovo je dobar trenutak da nastavite da radite na njemu. Možda ćete čak doživeti i proboj. Međutim, ako ste u iskušenju da započnete nešto novo, sačekajte dok Merkur ne bude direktan. Ova planeta nije prijatna u Ribama i može doneti još haosa.
Sve u svemu, tranziti ove nedelje donose živu energiju u vaš društveni život. Razmislite o ponovnom povezivanju sa starim prijateljima i prihvatanju svoje kreativne strane. Uživajte u obilnoj i inspirativnoj energiji vode.
4. Rak – budite praktični
Vaš nedeljni horoskop je odličan, dragi Rače. Kao vodeni znak, imate prednost tokom ovog retrogradnog Merkura. Razumete vrednost rada sa drugima i sada je vreme da prihvatite svoje liderske veštine. Sijate sa Jupiterom u vašem znaku, a sezona Riba čini stvari mnogo prijatnijim.
Mesec u vašem znaku 26. februara aktivira vašu moć i šarm. Pripremite se za više romantične energije dok Sunce, Venera i Merkur nastavljaju da prave aspekte sa Rakom. Ove nedelje, vaš romantični život se oseća živo i bogato. Ako ste slobodni, možete upoznati nekoga novog.
U okviru svog profesionalnog ili akademskog života, ne postavljajte previsoka očekivanja rano. Umesto toga, ubrzajte se i budite praktični sa svojim ciljevima. Usavršite svoje postojeće planove jer se retrogradni Merkur u Ribama oseća haotično.
5. Jarac – divna nedelja za meditaciju
Dok Mesec u Blizancima na početku nedelje donosi neke manje neprijatnosti, Mesec u Raku menja stvari i imate jedan od najboljih nedeljnih horoskopa. Ova lunacija donosi srećno vreme i osećaj obnove. Omogućava i drugima da iskuse toplinu i saosećanje koje pružate.
Ovo je divna nedelja za meditaciju i fokusiranje na svetliju stranu stvari. Mesec u ovom položaju dodaje mnogo harmonije vašim odnosima, pa ako je bilo bilo kakvih sukoba u školi ili na poslu, ovaj tranzit vam pomaže da ih rešite.
Kada je Mesec u Lavu, toplina lunacije u Raku se nastavlja. Ovo je vaš trenutak da preuzmete komandu i pokažete drugima od čega ste napravljeni. Međutim, obavezno dajte prioritet ravnoteži, kako se stvari ne bi osećale preplavljujuće dok se pripremate za pomračenje u Devici sledeće nedelje.
(Krstarica/YourTango)
