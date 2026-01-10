Srećnu nedelju od 12. do 19. januara imaju ovi znakovi, konačno će imati život iz snova

Od 12. do 18. januara 2026, Bik, Ovan i Rak imaju srećnu nedelju. Univerzum im svestrano pomaže da ostvare život kakav su oduvek želeli.

Tri horoskopska znaka imaju veoma srećnu nedelju od 12. do 18. januara 2026. Napokon će biti u prilici da ostvare svoje najluđe snove i postave temelje za život kakav su odavno želeli.

Od 12. do 18. januara 2026. godine, tri horoskopska znaka imaju veoma srećnu nedelju. Vaše želje nikada nisu slučajne, ali ih je retko lako pratiti. Vaši snovi uvek deluju veći nego što je moguće. To je priroda snova i šta znači pratiti put svoje duše u ovom životu.

Cilj je da budete u stanju da ostavite po strani logiku i uložite toliko vere u manifestovanje svojih želja da neuspeh više nije opcija. Govorite kao da je to već stvarnost, ponašajte se kao da je samo pitanje vremena, i univerzum vam uvek izlazi u susret.

Ova nedelja donosi uzbudljivo poravnanje između Lilit u Strelcu i Plutona u Vodoliji u ponedeljak, 12. januara. Energija Lilit i Plutona zadaje ton nedelji. Oni vam omogućavaju da prihvatite svoje najluđe želje, verujete tamo gde ste vođeni i idete protiv statusa kvo ako to znači da imate život o kome ste oduvek sanjali.

Nemojte se zadržavati u danima koji dolaze ili se odugovarati od onoga što želite. Ovo je vaš trenutak da budete iskreni o tome šta želite, kako biste konačno videli da je sve moguće ako ste spremni da idete za tim. Univerzum vam čuva leđa ove nedelje.

1. Ovan – pratite svoj unutrašnji kompas

Ne brinite o poštovanju pravila. Celu ovu srećnu nedelju, univerzum vas podstiče da verujete u sebe i preduzmete akciju, bez obzira koliko nemoguć san izgledao. Iako ste morali da naučite da ublažite svoje postupke i da ne žurite, nedelja koja je pred vama traži od vas da se setite ko ste zaista.

Ništa nije nemoguće, ali da biste maksimalno iskoristili ovu energiju, morate pratiti svoj unutrašnji kompas, a ne mišljenja drugih.

U ponedeljak, 12. januara, Lilit u Strelcu se poravnava sa Plutonom u Vodoliji, donoseći novi talas energije. Lilit želi da zanemarite oprez i počnete da pravite korake ka svom najboljem životu. Pluton u Vodoliji, s druge strane, donosi nove veze i snove. Ovaj tranzit želi da prihvatite svoje najautentičnije ja.

Ovo je revolucionarna energija koja pomaže da inspirišete potpuno novo poglavlje u vašem životu, sa najneočekivanijim ljudima pored vas.

Verujte u sebe, oslobodite se pravila i ne bojte se da idete svojim putem. Ne morate da sledite put koji drugi očekuju da idete.

2. Bik – postavljate temelje za novi život

Na vama je da ostvarite svoje snove. U četvrtak, 15. januara, Venera u Jarcu pravi trigon sa Uranom u vašem horoskopskom znaku. Venera je trenutno na kraju svoje vladavine u Jarcu, dok je Uran u svojim poslednjim mesecima u Biku. To znači da ono na čemu ste radili od 2018. godine konačno dolazi do izražaja.

Ovo nije vreme za postavljanje namera ili postavljanje temelja za novi život. Sada je vreme da napravite potez na kojem će vam vaše buduće ja biti zahvalno.

Ovi tranziti označavaju početak neverovatno izobilja, ali vi morate biti taj koji će rizikovati. Uran vam pomaže da se oslobodite onoga što vam više nije potrebno kako biste mogli da iskoristite neočekivane prilike i darove univerzuma. Sa Venerom vam pomaže da ostvarite želje koje negujete od 2018. godine.

Ipak, ovo se može dogoditi samo ako odlučite da je vreme pravo. Ovo je vaša šansa da dobijete potvrdu od univerzuma i vidite da ste uvek imali sposobnost da živite život svojih snova.

3. Rak – stižu karmičke nagrade

Manifestujte život koji istinski volite. Poslednjih nekoliko godina, činilo se kao da šta god da radite, zapravo ne možete napredovati na načine na koje ste se nadali. Sve se činilo kao da je zaustavljeno ili kao da ste izgubili taj magični dodir manifestacije.

Međutim, u ovom periodu frustracije, pripremali ste se. Postali ste precizniji u vezi sa tim čemu birate da posvetite svoju energiju. Naučili ste šta vam je zaista važno i da nikada ne odustajete od onoga što najviše želite. Ovo je bila era posvećena vama i učenju da je vredno svega što morate da uradite da biste ostvarili svoje snove.

Sada je vreme kada ćete brzo početi da vidite rezultate svojih postupaka. Ovo počinje kada se Venera u Jarcu poravna sa Saturnom u Ribama u četvrtak, 15. januara, donoseći karmičke nagrade iz prošlosti i pomažući vam da stvorite život koji volite. Kašnjenja se završavaju i život ponovo počinje da se oporavlja.

Obavezno se smirite jer ste se navikli na izvesnu sporost, a ovo je nedelja u kojoj se sve menja. Celu ovu srećnu nedelju prilike stižu brže, stvari sa kojima se godinama borite rešavaju se i ponovo osećate kao da imate magični dodir.

Vi ne sanjate samo o manifestovanju života koji volite. Vi to zapravo radite.

(Krstarica/YourTango)

