Sreću i blagostanje 17. juna grabe tri znaka dok Mesec u Lavu razbija dosadnu rutinu kojom ste se već prezasitili

Sreću i blagostanje 17. juna grabe Bik, Škorpija i Strelac dok Mesec u Lavu lomi rutinu. Proverite šta vas čeka u sredu.

Sreću i blagostanje 17. juna nećete morati da tražite, ona kuca na vrata sama. Ako vam je dosadilo da sve stoji u mestu predugo, sreda je dan kada se ta blokada konačno topi. Mesec ulazi u Lava, a tri znaka osećaju kako ih nešto vuče napolje iz koloseka. Onaj pravi trik leži kod jednog znaka u sredini ove priče, pa pročitajte do kraja.

Status kvo nije loš, ali je postao zamoran. Vatrena energija Lava razbija monotoniju i ubacuje malo nepredvidivosti tamo gde je najviše fali.

Bik napokon dobija priznanje koje je dugo čekao

Srećni Biče, Mesec u Lavu vas izvlači iz rutine i baca u nešto uzbudljivo. Tačno ono što vam je nedostajalo. Nešto na čemu ste dugo radili odjednom privlači pažnju i tople reakcije ljudi oko vas.

Čekali ste ovaj trenutak, ali nije mogao da stigne dok Lav nije ušao u igru. Sada je red da zablistate. Volite raspored, znamo to, ali baš sada zagrlite malo spontanosti. Time pokazujete da ste prilagodljivi, a univerzum to nagrađuje. Sreća vam ide u susret jer ste spremni da je dočekate.

Škorpija: dan kada čak ni vi ne možete da budete cinični

Za vas, Škorpije, ova lunacija deluje osnažujuće. Podseća vas ko ste i zašto ste tu. U sredu se ponovo osećate samopouzdano i spremni ste da iscedite maksimum iz ovog perioda.

Lavova energija svima prija. Vas konkretno čini moćnim i otvorenim da priznate da su neke stvari u životu prosto sjajne. Skloni ste sumnji, ali danas ne možete da poreknete da je život lep. Cenite svaki detalj, jer vaš stav privlači još više sreće. Vežbate zahvalnost, a dobijate nazad sa kamatom.

Strelac diše punim plućima i oseća se slobodno

Nešto se pokreće dok Mesec putuje kroz Lava, Strelče, i to vam daje gomilu samopouzdanja. Sigurni ste da ste povukli prave poteze jer je dan jednostavno dobar. Konačno se osećate slobodno.

Trebalo vam je vremena da stignete dovde. Niste još tamo gde želite, ali svaki korak deluje bolje od prethodnog. Svesni ste uspona i padova, pa ipak gurate dalje. Vi ste večni optimista zodijaka, a univerzum nagrađuje vaše dobre vibracije. U sredu vam se sreća javlja kao oslobođenje. Slobodni ste da budete svoji, i to je osećaj koji vredi.

Zašto baš Mesec u Lavu donosi ovu sreću i blagostanje

Mesec u Lavu pojačava hrabrost, kreativnost i potrebu da se istaknete. Zato Bik, Škorpija i Strelac u sredu osećaju nagli skok energije i otvorenost za promenu koja vodi ka boljem.

Ono što povezuje sva tri znaka nije sreća koja pada s neba. To je spremnost da se pomere iz poznatog. Promena vam dolazi tek kad prestanete da se grčevito držite starog. Lav to traži, a vi ste konačno spremni da pustite.

Da li ste u sredu osetili taj nemir koji vas gura ka nečemu novom, ili još uvek čekate svoj znak? Napišite u komentarima koji potez planirate da povučete.

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