Sreću s novcem imaće sve do juna, ova 4 znaka privlače velike prilike i finansijski uspeh gotovo bez napora

Sada kada je retrogradni Jupiter konačno završen, četiri horoskopska znaka privlače velike prilike i finansijski uspeh od sada do juna 2026. Jupiter je planeta sreće i ekspanzije. Ovi znaci imaju sreću s novcem i velike koristi od njegovog direktnog kretanja u svom matičnom horoskopskom znaku Raka.

Jupiter direktno u Raku je „zaista dobra stvar“, objasnio je astrolog Kodi Springer u videu, dodajući da se narednih nekoliko meseci „osećaju kao rast, istraživanje, ekspanzija, uspeh i prilika“.

Iako su ovi astrološki znaci možda imali težak period dok je Jupiter bio retrogradan, stvari se konačno okreću na bolje jer privlače velike prilike i finansijski uspeh gotovo bez napora sve dok Jupiter ne uđe u Lava krajem juna 2026. godine. Sreću s novcem imaće sve do juna 2026. godine

1. Bik – novac kroz posao i prodaju

Bikovi, navikli ste na priličnu sreću sa novcem, tako da zatišje retrogradnog Jupitera nije bilo baš lako. Ali sve se to konačno okreće, prema rečima astrologa po imenu Kamila Redžina, možete očekivati velike prilike i finansijski uspeh između sada i juna 2026. godine.

Tokom ovog vremena, Redžina je u videu objasnila: „Novac dolazi kroz posao, prodaju i vidljivost.“ Bilo da se radi o marketingu putem društvenih medija ili konačnom priznanju za sve vaše napore na poslu, vaš život će uskoro postati mnogo bolji. Ovo je posebno tačno ako radite u oblastima društvenih medija, tehnologije, marketinga, nastave ili bilo kog drugog posla gde možete biti kreativni ili veoma vidljivi.

2. Blizanci – veliki novčani zamah

Blizanci, pošto je planeta sreće „bila retrogradna u vašoj drugoj kući prihoda“, objasnila je Regina. Možda ste se malo borili sa svojom finansijskom stabilnošću, verovatno ste videli mnogo više odlaska nego prihoda. Međutim, sve se to sada menja, rekla je astrolog. Privlačite „veliki novčani zamah“ do juna 2026. godine, objasnila je.

Ovo je jedna od najjačih energija za finansijski rast, objasnila je astrolog. „Stvari koje su bile zaustavljene ponovo počinju da se kreću napred“. Pazite na nove mogućnosti i zapišite sve svoje ideje, jer „poslovna ideja može iznenada da se proširi“, rekla je Regina. „Novi tokovi prihoda mogu početi da se pojavljuju“.

3. Devica – finansijski uspeh kroz mreže, prijateljstva i internet

Devica, privlačite velike mogućnosti i finansijski uspeh „kroz mreže, prijateljstva i internet“, objasnila je Regina. To je zbog toga što „Jupiter aktivira vašu 11. kuću dobitaka, manifestacije i finansijskih mogućnosti kroz grupe“.

Iako ste možda popustili želji da se samoizolujete tokom duge zime, proleće je savršeno vreme za druženje. Kako je Regina objasnila, „kada Jupiter krene direktno, tok prihoda može se brzo proširiti“. Prema rečima astrologa, ovo je „jedan od najmoćnijih položaja za velike pobede“ koji se dešava samo jednom u 12 godina. Zato se potrudite da ga maksimalno iskoristite!

4. Vaga – zajednički resursi i investicije

Vago, „Jupiter se okreće direktno u vašoj osmoj kući, koja vlada finansijskim sporazumima, investicijama, podrškom drugih i iznenadnim dobicima“, objasnila je Regina. Prema rečima astrologa, to znači da imate sreću s novcem. I da privlačite velike mogućnosti i finansijski uspeh „kroz zajedničke resurse i investicije“ između sada i juna 2026.

Nemojte se iznenaditi ako otkrijete da vam novac dolazi preko neočekivanih ljudi i izvora u narednih nekoliko meseci. Bilo da je u pitanju zakasneli depozit koji konačno stiže ili investicija koja se uspešno obavlja, novac vam pritiče izvan vaše uobičajene plate.

