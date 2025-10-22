Srpski Roždanik predvideo nenadano bogatstvo osobama rođenim u ovom mesecu!

Roždanik kao srpski narodni horoskop već dva veka deo je narodnog večitog kalendara, jedne od najpopularnijih knjiga kod nas.

Večiti kalendar bio je jedna od knjiga koju je posedovalo svako domaćinstvo, a Roždanik u njemu sadržao je najčešće narodna verovanja o sudbini, prirodnim ciklusima i tumačenja pojava u svakodnevnom životu.

O kome je reč?

Ipak, za osobe rođene u jednom znaku predviđa ogromno bogatstvo. Naime, reč je o osobama rođenima u maju, kojima predviđa da će se “ u sredini svoga veka iznenada će se obogatiti“.

Onaj ko se u ovom mesecu rodi biće lep, čista lika, hitar, oštra pogleda, sklon ka naukama i dospeće do velike mudrosti, pa zbog čega može se i na veliki stepen slave popeti.

Biće pametan, milostiv i sažaljiv, obdaren sa velikim duhom, te će mu njegovi drugovi zavideti. Novce će lako i brzo zarađivati, ali neće ih znati da ceni i zbog toga će imati nevolja. Po licu sudeći, biće miran, niskog uzrasta i slobodouman, no, kada se naljuti, mnogo govori. Biće upoznat sa velikim ljudima. Znak rođenja imaće na glavi ili na noktima. Često će davati povoda svađi, a u sredini svoga veka iznenada će se obogatiti.

U septembru će se oženiti i supruga će mu roditi blizanke. U oktobru mu predstoji nemoć i slabost.

U novembru oženiće se po drugi put i svaka radnja i posao ispašće mu po njegovoj želji. Život mu se deli u dva odseka i to ako preživi 24. godinu doživeće 70. U aprilu imaće svake neugodnosti i štetu sa svake strane. Sudbina smrti njegove pada u mesecu decembru. Bolovaće od stomaka i prsiju.

Za osobe ženskog roda

Kći pod gore navedenim nebeskim znakom lepe je i blage prirode, lepog i pravilnog uzrasta, ali ne baš velika, nije brbljiva, ne govori čoveku iza leđa, nego ovakom otvoreno u brk kaže šta hoće i šta o njemu misli, koje se svojstvo vrlo retko nalazi kod žena.

Biće u mladosti punokrvna, a kasnije će je boleti glava i imaće posla sa sudom. Čuvarna je i redna, u kupovanju i prodavanju je srećne ruke, varati ona ne zna, ljubi od sveg srca i osobito je verna. Po tuđim zemljama putovaće, ali će se natrag vratiti. U mesecu maju da ne jede meso goveđe, zečje, praziluk i petlovu glavu.

Životna preinačenja imaće kao i muški rođeni ovoga meseca. Belegu će imati na ruci, nozi i bedrima. Bolovaće od glave.

