Šta iz takta izbaci svaki horoskopski znak: Škorpiju izluđuju laži, Lava nemaština, a Bika bezobrazluk

Svaki horoskopski znak ima ono što ga najbrže izbaci iz takta. Od svakodnevnih sitnica do ozbiljnijih provokacija, otkrivamo šta će vam pokvariti dan.

Ovan

Ovnovi gube živce zbog sitnica koje drugi često i ne primećuju. Gužva u saobraćaju i čekanje u redovima mogu da ih nateraju na glasnu psovku. Podjednako im smeta kad im neko pruža loša opravdanja ili im se obraća s visoka. Predugo ostajanje u zatvorenom prostoru i potpuni manjak dešavanja takođe ih izluđuju.

Bik

Bikovi ne tolerišu nepoštovanje društvenih pravila, loš ukus ili žurbu drugih. Bezobrazluk ih trenutno izbaci iz takta, a finansijska nesigurnost i manjak intimne bliskosti dodatno podižu tenziju. Kad su neraspoloženi ili frustrirani, skloni su zanovetanju i izražavanju nervoze prema najbližima.

Blizanci

Blizance najviše iritiraju arogantni i pesimistični ljudi bez smisla za humor. Prekidanje u razgovoru, prisila da ćute i stalno prilagođavanje tuđim očekivanjima uništavaju im dobro raspoloženje. Nimalo im ne odgovara osećaj da su ograničeni konfekcijskim stavovima.

Rak

Rakovima prvo uzdrmaju nervi kad su gladni, pregrejani ili im je hladno. Neudobna odeća i osećaj nepravde – posebno kada im neko ne zahvali – razbjesne ih. Najviše pate ako imaju utisak da su ih ljudi zaboravili ili pokušavaju da im nametnu da nisu važni.

Lav

Lavovi su ponosni i brzo zaboravljaju sitne uvrede, ali im oduzimanje komfora u tren oka pokvari dan. Mrze kad moraju da rade po vrelini, kad se ugoje ili kad nemaju novca za hedonističke avanture. Još ih više boli kad njihovi talenti ne dobiju zasluženu pažnju.

Devica

Devicama smeta haos oko njih i kašnjenje na dogovor. Ne mogu da podnesu nered, neodgovaranje na poruke i nagle promene u rasporedu. U stanju su da eksplodiraju na one koji se stalno žale i kukaju, ali i na dan kada im stignu računi.

Vaga

Vage neguju harmoniju, pa ih naročito pogađa kad im se viče ili ne dobiju prostor da se izraze. Dodatno ih uznemiruje kada ih ljudi ne razumeju ili ih ne trude shvatiti. I nezadovoljstvo sopstvenim izgledom ili jednostavna dosada mogu ih izludeti.

Škorpija

Škorpije lako prelaze u defanzivu i uzvraćaju provokacijama. Najviše ih izluđuju oni koji pozajme i ne vrate, šire laži ili ih krive za tuđe greške. Otkrivanje neiskrenosti ili prikrivanje informacija kod njih izaziva bes kakav nije lako smiriti.

Strelac

Kad upadnu u nervozu, Strelci postaju nepredvidivi – psuju, viču i lako gube samokontrolu. Najviše im odudara kada ih neko pokušava kontrolisati ili prigovara iza leđa. Često se razočaraju ako im se oduzmu sloboda kretanja i mogućnost da uživaju u omiljenim hobijima.

Jarac

Jarčevi dugo nakupljaju frustracije, a kada “puknu”, teško se smiruju. Smeta im nepristojno ponašanje drugih i druženje koje im ne prija. Posebno ih muči kad ljudi troše više nego što su planirali i kad im bliski sumnjaju u sposobnosti.

Vodolija

Vodolije na nervnoj su granici kad im neko nameće pravila ponašanja ili se sprda s njihovim izgledom i govorom. Zbog najmnogoljudnijeg odbacivanja od strane partnera, porodice ili prijatelja mogu da se zatvore u sebe i potonu u bes.

Ribe

Ribe uživaju u nesputanoj nežnosti, pa ih pokroviteljstvo, sarkazam i provokacije duboko povrede. Najgore im je kada se njihov trud ne ceni ili kad ispune obećanje a iza leđa ih ignorišu. Tendencija ka emotivnim slatkišima, kasni noćni pozivi i mučno traženje parking mesta dodatno opterećuju njihov fin osećaj za harmoniju.

