Šta izluđuje svaki znak horoskopa: Jedan se nervira zbog apsolutno – svega

Svi imamo ono jedno ponašanje koje nas izluđuje – saznajte šta svakog astrološkog znaka najviše živcira i pripremite se za iskren osmeh.

Ovan

Ovnovi ne podnose sporost i konfuznost. Kad neko kasni, ne priča jasno ili ne kaže sve do kraja, njihov žar se pretvara u nervozu jer vole da sve bude brzo organizovano i direktno.

Bik

Bikove izluđuje žurba, promene iz vedra neba i haotično okruženje. Neuredni i glasni ljudi, loša hrana ili nedostatak namirnica za kvalitetan obrok brzo im podignu pritisak.

Blizanci

Blizanci zahtevaju brzu i zanimljivu komunikaciju. Tišina, nejasne poruke ili nedostatak humora kod sagovornika izazivaju im dosadu i nervozu jer vole stalno da se zabavljaju i informišu.

Rak

Rakovi najviše nerviraju osobe bez empatije ili oni koji hvale samo sebe. Kritike i goreći nedostatak porodične topline, kao i preterano karijerno-orijentisani ljudi, deluju im hladno i naporno.

Lav

Lavovi ne podnose nedostatak pažnje i mirnoću. Kad ih ignorišu, kad je okruženje previše minimalno ili kad je loše vreme (posebno kiša i jesen), njihova drama traži izlaz u burnoj reakciji.

Devica

Nijedna sitnica im ne promiče – neuredni, neorganizovani ili previše emotivni pojedinci izazivaju kod njih analitički metež i konstantnu potrebu da “ispravljaju” svaku grešku kod drugih.

Vaga

Vage ne trpe ljubomoru ili pritisak partnera, kao ni grubost i pesimizam. Brutalne svađe, nepoštovanje kulturnih normi ili nagli prekidi veze brzo ih udaljavaju od takvih ljudi.

Škorpija

Škorpije ne podnose kukavičluk, otvoreno pokazivanje tuge i teške emotivne priče. Hvalisavce, pretenciozne veseljake i vernike u natprirodno doživljavaju kao napad na svoju odlučnost i sumnjičavost.

Strelac

Optimizam im je sveta reč, pa ih pesimisti i razgovori o problemima iscrpljuju. Ljutnja nastaje i kad ih kritikuju zbog kašnjenja ili kad ih sputava prevelika rutina i pasivnost.

Jarac

Jarčevi ne vole kad im se nameću rokovi ili kada ih pitaju za pomoć. Radoznali i prenaporni ljudi koji traže novac ili objašnjenja za svaku sitnicu izazivaju im otpor i distancu.

Vodolija

Vodolija prezire rutinu, kliše i lažni moral. Ljudi koji se drže prošlosti, nameću pravila ili drže tepih nauke nad njima, smatraju ih sputavanjem svoje slobode i inovativnosti.

Ribe

Ribe najviše smeta hladna realnost i pretenciozna racionalnost. Zatvoreni, hladni i osuđivački nastrojeni ljudi im “guše” sanjarenje i saosećanje koje nesebično pružaju svetu.

