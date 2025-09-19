Šta svaki horoskopski znak jednostavno ne podnosi: Sitnice koje će vas sigurno izbaciti iz takta – za sekund

Svaki znak Zodijaka ima spisak malih i velikih sitnica koje vas mogu izbaciti iz takta. Od dnevnih navika do neverbalnih gesta, pogledajte koje navike iritiraju svaki horoskopski znak.

Ovan

Ovnove izluđuju ljudi koji nemaju ritam dok hodaju, neodgovoreni pozivi i neispravni telefoni u trenutku kad su najpotrebniji. Ne trpe zatvorene životinje u kavezima, preteranu online brbljariju, besciljne priče bez poente, loš ples, kašnjenje vozova i autobusa, previše običan stil oblačenja niti zvuke narodnjaka.

Bik

Bikovi prezire hvalisanje i svu neurednost oko sebe – od rasutog prostora do odevnih komada s rupama i otpalim dugmićima. Ne trpe kuvari bez ukusa, javno ignorisanje, duge i dosadne govore, ljude bez dezodoransa, šale na sopstveni račun, osećaj da nikad nisu dovoljno inteligentni i brzu hranu.

Blizanci

Blizanci ne podnose one bez smisla za humor i one koji ne mogu da drže pažnju u centru pažnje. Napada im srce kad vide pokvarene satove, loše vino ili cipele u kojima se ne može plesati. Smetaju im spora komunikacija, pesimizam, zavisnosti i gadgeti koji ne rade.

Rak

Rakovi gube strpljenje na preveliku vrućinu i vunu koja iritira kožu. Ne vole da spavaju na kauču, dolaske pre ranog termina, neukusno oblačenje ili kritike. Nasilni filmovi, nezahvalna deca, nestanak sunčanih naočara i ljudi koji im otimaju pažnju u centru zbivanja – sve to budi njihov osećaj nelagode.

Lav

Lavovi ne podnose one koji se bolje oblače ili voze od njih i mrze da budu ignorisani. Izluđuje ih kad ih neko provocira ljubomorom, zahladi ih prehladni dani i uporno pranje kišnih kapljica s automobila. Izbegavaju crkvene obrede, beskrajne upozorenja da usporu i prigovore o umeću zavođenja.

Devica

Device su najsuptilniji perfekcionisti: ne trpe nered i one koji ne uzvraćaju pozive, ne nose satove ili odbijaju da plate poreze. Svaki prekršaj pravila poslovne komunikacije, gubljenje vremena na društvenim mrežama ili jezičke greške izaziva im stres. Ne vole vulgarnost, emotivne scene i stand-up komičare.

Vaga

Vage ne podnose kad im neko kaže da utišaju muziku, omalovažavanje brze hrane ili smeće u parku. Ljude koji kradu cveće, odnose se okrutno prema životinjama ili ignorišu njihove pozive smatraju neprijateljima balansa. Glupe frizure, površne avanture za jednu noć i mržnja prema strogoj disciplini kod dece takođe ih odbijaju.

Škorpija

Škorpije mrze kada im neko pozajmi olovku i nikad je ne vrati, ljubavnike bez strasti i ljubomorne opaske partnera. Ne trpe da ih neko nadmaši na poslu, loše manire tokom obroka, tračeve i optužbe za neverstvo, čak i kad su krivi. Skreću misli s onih koji slepo prate modu, tvrde da imaju natprirodne moći ili zauzimaju parking za invalide.

Strelac

Strelčevi gube živce na kašnjenje prevoza, putovanja ekonomski umesto u prvom razredu i saputnike koji pate na brodu ili avionu. Ne trpe ljude koji se previše žale, izbegavaju rizik, kritikuju njihov osećaj za finansije ili ne poštuju tačnost. Izgubljen prtljag, nasilje nad životinjama i priče o kršenju ljudskih prava dodatni su okidači.

Jarac

Jarčevi ostaju hladni pred rasipanjem para, traženjem i ne vraćanjem pozajmica. Ne podnose roditelje koji ne postavljaju granice deci, preduzetnike koji ne drže obećanja, te osobe koje ostave otvorenu pastu za zube. Gube volju za čitanjem poezije, glumljenjem vozača, ostavljanjem dece ili nošenjem loših frizura.

Vodolija

Vodolije odbijaju dosadu u stilu oblačenja, brzu hranu i razgovore o prošlosti. Izbegavaju psihijatre, tračeve i neproduktivne ljude, a nered od kućnih ljubimaca im stresa. Nedostatak lojalnosti, držanje sveće za parove ili prljanje ruku retko kome mogu da oproste.

Ribe

Ribe se guše u prenatrpanim i prevrućim prostorima, mrze da izgube naočare ili nađu zagađenu vodu. Glasni ljudi bez sluha za argumente, alkoholičari, zabrana viđanja unuka i prisila na nošenje dioptrijskih naočara kida im živce. Ne trpe automobile koji piju gorivo i spore vozače na putu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com