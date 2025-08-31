Šta vas čeka do kraja godine prema podznaku? Jedan znak prolazi kroz pakao, drugi se rađa iz pepela

Ko ide kroz lomove, a ko se rađa iz pepela? Astrološka prognoza do kraja godine po podznaku.

Do kraja godine, mnogi će se suočiti sa sobom dublje nego ikad. Ako ste ikada imali osećaj da vam se život lomi, a vi stojite u sredini tog lomljenja – niste sami. Prema astrološkim kretanjima, podznak igra ključnu ulogu u tome kako će se završiti ova godina za vas. Neki će proći kroz emotivni pakao, drugi će se preporoditi, a treći će konačno shvatiti šta ih zaista pokreće.

Podznak ovan – lom koji vodi ka snazi

Očekujte unutrašnje sukobe, ali i priliku da konačno kažete sebi istinu. Sve što ste gurali pod tepih izlazi na površinu. Biće bolno, ali oslobađajuće. Ako se suočite sa sobom, izaći ćete iz ovog perioda kao neko ko zna šta hoće.

Podznak bik – test vrednosti

Do kraja godine, bićete suočeni sa pitanjem: šta vam je zaista važno? Ljubav, novac, sigurnost? Sve će se preispitati. Ako ste spremni da odbacite ono što vam više ne služi, otvoriće se prostor za nešto iskrenije.

Podznak blizanci – haos u komunikaciji

Reči će vam se vraćati kao bumerang. Biće nesporazuma, ali i šanse da naučite kako da govorite iz srca, a ne iz glave. Ako ste podznak blizanci, kraj godine je vreme da prestanete da se krijete iza šarma i kažete ono što stvarno mislite.

Podznak rak – emotivni preporod

Vraćate se sebi. Ljubav postaje iskrenija, odnosi se čiste, a vi konačno prestajete da ugađate svima. Do kraja godine, osećaćete se kao da ste skinuli teret sa leđa. Preporod dolazi tiho, ali duboko.

Podznak lav – pad maske

Sve što ste gradili da biste izgledali snažno počinje da se kruni. Ako ste podznak lav, kraj godine vas poziva da budete ranjivi. Ne morate da budete uvek jaki — ponekad je snaga u tome da priznate da ste umorni.

Podznak devica – preispitivanje kontrole

Vaša potreba da sve bude savršeno biće izazvana. Do kraja godine, moraćete da pustite kontrolu i verujete procesu. Ako ste podznak devica, naučićete da je haos ponekad plodonosniji od reda.

Podznak vaga – rušenje starog balansa

Sve što ste držali pod kontrolom počinje da se raspada. Ali to nije kraj – to je početak novog balansa, onog koji ne zavisi od drugih. Ako ste podznak vaga, kraj godine je poziv da izgradite stabilnost iznutra.

Podznak škorpija – suočavanje sa istinom

Maske padaju. Sve što ste skrivali, sve što ste potiskivali – izlazi na svetlo dana. Biće bolno, ali i oslobađajuće. Ako ste podznak škorpija, kraj godine vas vodi ka istini koju više ne možete ignorisati.

Podznak strelac – lom iluzija

Vaša potreba za slobodom biće testirana. Do kraja godine, moraćete da se suočite sa stvarima koje ste izbegavali. Ako ste podznak strelac, vreme je da prestanete da bežite i pogledate šta vas zaista sputava.

Podznak jarac – redefinisanje ciljeva

Karijera, ambicije, status – sve se preispituje. Ako ste podznak jarac, kraj godine donosi šansu da se zapitate: da li je ovo zaista ono što želim? Možda ćete morati da se odreknete sigurnosti da biste pronašli smisao.

Podznak vodolija – lom kroz odnose

Vaša potreba za slobodom dolazi u sukob sa potrebom za bliskošću. Do kraja godine, moraćete da naučite kako da budete svoji, a da ne povredite druge. Ako ste podznak vodolija, vreme je za emotivnu iskrenost.

Podznak ribe – buđenje iz sna

Sve što ste sanjali, sve što ste idealizovali – biće testirano. Ako ste podznak ribe, kraj godine vas poziva da se probudite. Ne znači da treba da prestanete da sanjate, već da naučite da razlikujete snove od stvarnosti.

Svako ima svoj lom, ali i svoju šansu

Bez obzira na podznak, kraj godine je poziv na iskrenost. Neki će proći kroz pakao, drugi kroz preporod, ali svi imaju šansu da izađu iz ovog perioda sa više sebe. Ako osećate da vas nešto lomi – možda je to upravo ono što vas gradi.

