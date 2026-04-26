Staroslovenski horoskop za maj 2026: brza zarada i bogatstvo za 3 znaka, a Plavi Mesec učvršćuje uspeh mnogima

Brze zarade i bogatstva očekuje 3 znaka, dok Plavi Mesec krajem maja cementira uspehe za sve. Staroslovenski horoskop za maj je pozitivan.

Staroslovenski horoskop za maj 2026. najavljuje brzu zaradu i bogatstvo za 3 znaka, a Plavi Mesec učvršćuje uspeh mnogima

Maj se deli na dve vrlo jasne i specifične faze. Prva polovina meseca obeležena je opadajućim Mesecom, što je idealno vreme za suočavanje sa prošlošću, čišćenje i rad sa sopstvenim korenima.

Nakon šesnaestog maja uslediće rastući mesec koji donosi pravi procvat talenata i otvara vrata za potpuno nove i sveže početke. Važno je zapamtiti da Pun mesec prvog maja služi za praštanje sa prošlošću i zatvaranje starih dugova.

Sa druge strane, Mlad mesec16. maja odličan je za postavljanje novih ciljeva i takozvanu sadnju želja, dok će Plavi mesec 31. maja predstavljati pravu kulminaciju i učvršćivanje postignutih uspeha.

Pored ovih datuma, najbolji dani za rast i cvetanje biće 17, 21, 24. i 27. maj. Nasuprot tome, posebnu pažnju treba usmeriti na 1, 12. i 31. maj zbog pojačanih emotivnih vrhunaca, dok se 12. maj posebno izdvaja kao dan iluzija. Staroslovenski horoskop upozorava da na ove datume treba strogo izbegavati obećanja o brzoj zaradi.

Prognoza Svarogovog kruga za sve znakove

Staroslovenski horoskop deli godinu na šesnaest čertoga koji potpuno određuju sudbinu prema datumu rođenja.

Devica (20.3 – 31.3)

Za one rođene u znaku Device pod pokroviteljstvom Divije, od dvadesetog do trideset prvog marta, maj donosi porodičnu toplinu i harmoniju. Tihe radosti biće im znatno važnije od javnih pobeda, a u drugoj polovini meseca mogu da očekuju prinovu ili pomoć rođaka.

Vepar (1.4 – 22.4)

Vepar, rođeni od prvog do dvadeset drugog aprila, pod zaštitom Ramhata može da računa da će se njegova snaga isplatiti, a karijera će krenuti uzlaznom putanjom u drugoj polovini meseca.

Štuka (23.4 – 4.5)

Štuka, rođeni od dvadeset trećeg aprila do četvrtog maja, zahvaljujući nepogrešivoj intuiciji koju donosi boginja Rožana može da dođe do ozbiljnog novca.

Labud (5.5 – 25.5)

Znak Labuda, rođeni od petog do dvadeset petog maja, pod zaštitom Makoši imaće savršen spoj koji podrazumeva ljubav i uspešan biznis, pa će doslovno sijati i doživeti javni uspeh.

Tur (26.5 – 16.6)

Tur, rođeni od dvadeset šestog maja do šesnaestog juna, pod okriljem Lade doživeće pravo bogatstvo. Njihova stabilnost donosi odlične rezultate, a prihodi bi mogli da porastu od jedan i po do dva puta, pa je ovo idealno vreme za kupovinu nekretnina i zlata.

Los (17.6 – 30.6)

Znak Losa takođe očekuju velike i važne odluke vezane za investicije i automobile posle šesnaestog u mesecu.

Rusalka (1.7 – 21.7)

Rusalke doživeće vrhunac kreativnosti kroz umetnost i blogove, a prihodi će im dolaziti preko ženskog okruženja.

Gavran (22.7 – 3.8)

Gavran moraće da se osloni na strpljenje koje će na kraju doneti dobre rezultate uprkos mogućim manjim gubicima na samom početku meseca.

Zmija (4.8 – 25.8)

Zmija uspešno će zatvoriti sve što je staro i zahvaljujući mudroj strategiji odneće značajne pobede na poslovnom planu.

Medved (26.8 – 16.9)

Medved imaće veoma težak početak meseca i moraće da izbegava svaku vrstu avanture, držeći fokus isključivo na porodici i stabilnosti koja stiže kroz uporan rad.

Orao (17.9 – 30.9)

Orao suočiće se sa visokim rizikom i konfliktima. Hrabre i odlučne akcije Orlovima se savetuju isključivo u poslednjoj trećini meseca, tačnije nakon dvadesetog maja.

Vuk (1.10 – 21.10)

Vuka maj će naučiti skrivenim taktikama, a prava prilika za proboj dogodiće se nakon sedamnaestog maja.

Lisica (22.10 – 13.11)

Lisica može se smatrati pravom kraljicom maja jer će joj dobitna kombinacija intuicije i lukavstva doneti velike dogovore.

Mačka (14.11 – 4.12)

Za znak Mačke uspeh dolazi isključivo kroz udobnost kućnog poslovanja i prodaje, a novac i stabilan rast od dvadeset do trideset procenata ih prate tokom celog meseca.

Veverica (5.12 – 26.12)

Veverica dobijaće manje ali izuzetno redovne finansijske injekcije putem dodatnih poslova i frilensa.

Divlja svinja (27.12 – 18.1)

Divlja svinja upornošću će doći do pregovora i rasta u karijeri od dvadeset pet do trideset pet procenata.

