Stiže im veliki novac sledeće nedelje: 3 horoskopska znaka pune džepove od 22. do 28. septembra

Od 22. do 28. septembra vaše samopoštovanje i energija odlučnosti stvaraju moćan magnet za finansijski uspeh. Novac je energetska valuta koja prati osećaj vrednosti koji gajite u sebi, pa je ključno da verujete da zaslužujete obilje. Posvetite vreme razmišljanju o svojim afirmacijama kao što su “Zaslužujem bogatstvo” ili “Moj trud donosi prosperitet” kako biste privukli prave prilike za rast vašeg budžeta.

Devica

Sezona Vage počinje 22. septembra i utiče na vašu finansijsku situaciju i osećaj vrednosti. Iskoristite ovaj period da preispitate troškove, budžet i iznos koji smatrate dostojnim za svoj rad. Ako ste do sada vi finansijski preuzimali teret u vezama ili na poslu, sada je vreme da postavite granice i tražite pravičnu raspodelu. Verujte da možete ispuniti sve svoje potrebe, jer tako otvarate vrata neočekivanim prilikama za prihod.

Vaga

Mars ulazi u Škorpiona 22. septembra i daje vam snažan podsticaj za akciju. Ne pristajte na manje od onoga što zaslužujete – bilo da je u pitanju posao, povišica ili novi projekat. Mars u Škorpionu pojačava vašu motivisanost, pa je idealno vreme za pokretanje novih poslova, pregovore o ugovorima ili izradu detaljnog finansijskog plana. Inicijativa i samopouzdanje sada će doneti konkretne rezultate.

Škorpija

Iako vaša vrednost nije definisana visinom računa, osećaj sopstvene vrednosti direktno utiče na obilje koje privlačite. Kada se suočite s periodima finansijske ograničenosti, setite se da merite sebe unutrašnjom snagom, a ne brojkama na papiru. 27. septembra Mesec ulazi u Strelca i donosi energiju zahvalnosti. Praktikujte afirmacije i fokusirajte se na ono što već imate, kako biste podigli svoju vibraciju i primetili prilike koje su vam do sada promicale.

