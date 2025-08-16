Stiže im voz sa parama: Počev od juna 2025. samo će 1 znak horoskopa biti pravi miljenik sreće

Da li ste i vi među njima?

Možda vam se konačno osmehnula sreća!

Ulaskom Jupitera, planete blagostanja i novca, u zemljani znak Bika 16. maja 2023. dolazi do pozitivnih promena na nebu. Većina znakova će osetiti poboljšanje, mnogi će imati utisak da su prodisali, a njegov jači uticaj počeće da se oseća od juna. U narednih godinu dana Bikovi će biti miljenici sreće koja će pogledati i preko puta ka Škorpiji.

U zavisnosti od položaja ostalih planeta u natalu svake pojedinačne osobe, Jupiter će pokrenuti promene hteli mi to ili ne.

Ne treba zaboraviti da ta planeta, iako veliki dobročinitelj horoskopa, ima potrebu da širi sve što dotakne, bilo to dobro ili manje dobro, a sve zarad našeg učenja i napredovanja.

Škorpija

Prethodnih nekoliko meseci, tačnije tokom protekle dve godine, Škorpije su bile na udaru sudbine. Stizalo ih je čak i ono što nisu mogli ni da zamisle – od problema u porodici i na emotivnom planu, do finansija. Koliko god su se trudili da novac drže pod kontrolom on je nekako odlazio iz njihovih džepova.

Tom lošem periodu je konačno došao kraj i slobodno možete da odahnete. U junu ćete biti pravi miljenici planeta, posebno kad je u pitanju novac. Otvorite novčanike i spremite se za priliv ogromne svote para, koja će vam promeniti život.

Iako ćete biti prijatno iznenađeni, to je zapravo naplata nakon vašeg mukotrpnog rada i ulaganja iz prethodnih godina, zato se opustite i uživajte u bogatstvu koje ste zaslužili. Stiže vam čak i novac koji kasni već mesecima i čija isplata je stalno odlagana.

Pare će vam bukvalno sipati sa svih strana, a pun novčanik će dodatno podići vaše samopouzdanje i imaćete osećaj da je samo nebo granica. Ipak, povedite računa i nemojte se razbacivati, klonite se kocke i sličnih izazova da ne bi usledila munjevita kazna. Umesto toga, razmislite o budućnosti, o poslu u koji možete da investirate ili o nekretnini koja će vam donositi stabilne prihode narednih godina.

Nemojte zaboraviti i na siromašne i one koji nemaju kao vi, ali ne dozvolite da vas ljudi iskoriste, posebno rodbina, pa izbegnite pozajmljivanje para jer taj novac nikad više nećete videti.

Zapravo, najbolje bi bilo da držite jezik za zubima i ne hvalite se, što vama neće biti problem jer inače svoje tajne čuvate samo za sebe. Važno je da imate rezervni plan jer neće uvek biti ovako i zato nešto novca ostavite sa strane, sakrijte ga i od sebe. To će vam doneti osećaj mira i spokoja u narednim godinama.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com