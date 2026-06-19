Stiže li vam novac? Horoskop od 20. do 30. juna donosi rešenje za ova 3 znaka

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Proverite da li ste među 3 srećna znaka kojima horoskop od 20. do 30. juna donosi rešenje za finansije. Zvezde otkrivaju tačne datume!

Horoskop od 20. do 30. juna donosi veliki astrološki rasplet na nebu koji direktno otključava finansijske blokade. Ako ste se pitali stiže li vam novac i kada će se trud konačno isplatiti, planetarni tranziti sada imaju vrlo jasan odgovor.

Nebo se raščišćava, a teška energija se lomi i pretvara u opipljiv rezultat. Zvezde vam konačno daju šansu da prodišete bez onog stalnog finansijskog grča, a datumi 24. i 27. jun biće ključni za novčani preokret koji će tri znaka osetiti na svom računu.

Ovan: Vraćanje starog duga stiže 24. juna

Ulazak Venere u vaš sektor novca donosi ogromno olakšanje koje napeto čekate mesecima.

Ovaj moćan tranzit znači da će vam se vratiti novac koji ste ranije uložili, pozajmili ili pošteno zaradili.

Nema više onog iscrpljujućeg čekanja i praznih odlaganja tuđih obećanja.

Harmoničan trigon sa Uranom donosi brze, iznenadne isplate baš u trenucima kada vam gori pod nogama.

Obratite posebnu pažnju na 24. jun, jer planetarna slika pokazuje da je to vaš najjači datum za dobitak.

Lav: Finansijski procvat godine stiže 27. juna

Sprema vam se jedan od apsolutno najjačih finansijskih perioda u celoj ovoj godini.

Vladar vašeg polja karijere, moćni Pluton, pravi odličan aspekt koji direktno gađa vaše polje lične zarade.

Ovo nije vreme za skromnost, skrivanje i sitne korake.

Zvezde vas bukvalno guraju ka zasluženoj povišici ili potpuno novom, odlično plaćenom projektu.

Očekujte izuzetno važan poslovni poziv oko 27. juna, jer taj razgovor potpuno menja stanje na vašem bankovnom računu.

Strelac: Konačni kraj besparice stiže do 30. juna

Pun Mesec obasjava vaše polje finansija i donosi veliku završnicu kojom stavljate tačku na besparicu.

Sada konačno, uz dubok uzdah olakšanja, zatvarate jedno izuzetno teško finansijsko poglavlje.

Saturn sada pravi odličan ugao sa Jupiterom, vašim strogim i moćnim planetarnim vladarom obilja.

Ova nebeska saradnja donosi preko potrebnu dugoročnu stabilnost.

To znači da ćete do 30. juna imati sasvim dovoljno da pokrijete sve zaostale troškove i ostavite nešto sa strane za leto.

SAVET: Zapisi starih astrologa kažu: nikada ne pokrećite priču o novcu kada je Mesec „u praznom hodu„, odnosno kada nema aspekte sa drugim planetama pre prelaska u novi znak. Proverite astrološki kalendar pre razgovora, jer pregovori u ovim satima po pravilu propadaju i ostaju bez isplate.

Koje planete donose novac krajem juna?

Glavni astrološki igrači na nebu su trenutno upravo Venera i Jupiter.

Njihov međusobni ples u ovom periodu stvara izuzetno jaku energiju koja otvara sva zatvorena vrata za prilive novca.

Pored njih, brzi Merkur dodatno ubrzava sve papirološke i birokratske procese.

To znači da se ugovori potpisuju brže, a transakcije realizuju bez onih poznatih bankarskih zastoja i peripetija.

Koji datumi u junu su najbolji za novčane transakcije?

Ako gledamo strogo astrološki kalendar, 22. i 26. jun su najpovoljniji datumi za svaku vrstu naplate.

Tada su planetarni aspekti najstabilniji, a energija je usmerena direktno na rast i čist dobitak.

S druge strane, izbegavajte podizanje kredita ili velike, neplanirane kupovine 29. juna zbog napetog planetarnog kvadrata koji donosi skrivene troškove.

Kako iskoristiti astrološke aspekte za bolju zaradu?

Pratite pažljivo gde vam se u ličnoj natalnoj karti nalazi znak Raka, jer se tu trenutno skuplja ogromna planetarna snaga.

Budite uvek spremni da munjevito reagujete na povoljne ponude koje stižu u kasnim popodnevnim satima.

Horoskop od 20. do 30. juna vam daje veliki vetar u leđa, ali vi ste onaj koji na kraju mora da stavi potpis i preuzme svoj novac.

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