Stiže ljubav kakvu zaslužuju, 6 znakova do kraja maja konačno dobijaju sve što su ikada želeli

Za Rakove, Blizance, Škorpiju, Bika, Ribe i Vage do kraja meseca stiže ljubav kakvu zaslužuju. Imaće sve što su ikada poželeli u ljubavi.

Stiže ljubav kakvu zaslužuju do kraja maja 2026. Prema rečima profesionalnog astrologa Kamile Regine, privlačnost i hemija su ovog meseca „van grafikona“ za ovih 6 znakova, u ljubavi sve se menja kod njih.

Ovo je „intenzivan“ mesec za ljubav, objasnila je Regina u videu, i koristi i ljudima u vezi, kao i samcima. Za one koji su već u partnerstvu, astrološka energija u maju podstiče podizanje te veze na viši nivo, rekla je Regina. A za samce, „ovo je onaj mesec kada upoznate nekoga niotkuda i sve se brzo menja“, rekla je Regina.

Stiže ljubav kakvu zaslužuju, od iznenadnog intenziviranja veza do novih ljudi koji ulaze u vaš život. Ako su se nadali svetlijim danima u romansi, ovi astrološki znaci konačno dobijaju sve što su ikada želeli.

1. Vaga – konačno poboljšanje

Već neko vreme imate lošu sreću u ljubavi. Možda vam se čini da ovog meseca doživljavate više istog, ali ne brinite. Prema Regini, stvari počinju da se poboljšavaju u vašem ljubavnom životu oko sredine meseca.

„Ljubav se za vas širi na način koji deluje usklađeno i osvežavajuće“, rekla je Regina, dok se vaša komunikacija i osećanja povezanosti počinju poboljšavati. Bilo da to znači ponovno povezivanje sa partnerom ili pronalaženje nekog novog, privlačite ljude koji vide vašu vrednost i žele da pređu na viši nivo sa vama.

2. Ribe – neko želi da izgradi nešto sa vama

Vi ste horoskopski znak koji žudi za dubokom vezom i verovatno ste u poslednje vreme razočarani svojim vezama u tom odeljku. Od raspada veza do osećaja da ste pogrešno shvaćeni, bio je to težak put. Srećom, sve ovo postaje mnogo bolje za vas pre kraja meseca.

„Neko želi da izgradi nešto stvarno sa vama“, rekla je Regina, ali i nešto što je „zabavno“ i „uzbudljivo“. Nema više igara ili frustrirajućih nesporazuma. Umesto stalnih svađa i omalovažavanja, očekujte da pronađete ljubav koja se oseća sigurno i stvarno.

3. Škorpija – čekaju vas svetliji dani

Kada je u pitanju ljubav, očekujte svetlije dane. Obično ne uživate u površnim vezama, a aplikacije za upoznavanje koje vode do površnih veza ostavile su vas razočaranim. Međutim, bićete srećni kada saznate da su avanture i prolazne veze stvar prošlosti.

Ovaj mesec je mesec „intenzivne privlačnosti i emocionalne privlačnosti“, rekla je Regina, objašnjavajući da će tokom narednih nekoliko nedelja vaše „veze ozbiljno okrenuti“. Neko želi da vam se približi na način koji gradi dublju i smisleniju vezu, a vi ste otvoreni za to.

4. Bik – ljubavni život konačno ide na bolje

Vaš ljubavni život se konačno oblikuje na bolje. U prošlosti su vas možda izneverili vaši trenutni partneri ili situacije. Ako se osećate nesigurno i anksiozno, utehu ćete pronaći u saznanju da stvari konačno kreću na bolje.

„Neko vas žudi na stvaran, opipljiv način“, prema Regini, ali umesto da vam kaže, pokazaće vam ulaganjem doslednosti i truda. A to je sve što ste zaista želeli sve vreme.

5. Blizanci – imate poseban podsticaj ovog meseca

Pošto je planeta ljubavi u vašem znaku do 18. maja, vaš ljubavni život dobija podsticaj ovog meseca. Kad god je Venera u vašem znaku (što se dešava samo jednom godišnje), ljudi su privučeni vašom lepotom, vašim prisustvom i načinom na koji se ponašate“, objasnila je Regina. Dakle, ako ste tražili više uzbuđenja, maj 2026. je vaš mesec.

Prema Regini, ovo bi se moglo manifestovati na nekoliko različitih načina. Bez obzira da li pronađete „vezu koja traje“ ili upoznate „nekoga ko se veoma dobro podudara sa vašom energijom“, rekao je astrolog, konačno ćete početi da se osećate mnogo sigurnije u svom ljubavnom životu ovog meseca.

6. Rak – tiha privlačnost iza kulisa

U poslednje vreme, gotovo se činilo kao da niko mnogo ne misli na vas. Vi ste uvek neko ko stavlja druge na prvo mesto, tako da može biti obeshrabrujuće kada vam se taj trud ne uzvrati. Ako ste se osećali kao da je vaš ljubavni život stavljen na čekanje, bićete oduševljeni kada saznate da to ne može biti dalje od slučaja.

„Neko misli na vas više nego što priznaje“, prema Regini, koja je rekla da njihove misli i namere postaju jasne oko sredine meseca. Tiha privlačnost se gradila iza kulisa, astrolog je objasnio. Stiže ljubav kakvu zaslužuju Rakovi. Bilo da je u pitanju stara veza ili prijateljstvo, očekujte da će sve biti otkriveno do kraja maja 2026. godine.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com