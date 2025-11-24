Stiže moćnih 7 dana: Evo kako predstojeća nedelja može da vas promeni — i kako da je kontrolišete

Nedelja pred nama donosi snažan uticaj Lilith energije — izazove, karmu i preokrete, ali i priliku da oslobodite tajni potencijal.

Predstoji jedna od najjačih astroloških nedelja – Lilith energija je na vrhuncu, a sa sobom donosi skriveni potencijal, ali i opasnosti. Ako naučite da je prepoznate i upravljate, možete izvući veliku snagu – ako ne, možete naići na neočekivane padove.

Šta se dešava ove nedelje

Astrološkinja Kateryna Solovyova upozorava da period od 24. do 30. novembra donosi vrlo neobičan astrološki balans — Merkur je retrogradan, a Lilith (takođe nazvana „Black Moon“) aktivno utiče na dešavanja.

Retrogradni Merkur znači da nije vreme za velike skokove — izbegavajte važne ugovore, potpisivanje novih poslova, značajna putovanja ili kupovinu elektronike. Lilith, s druge strane, utiče dubinski: simbolizuje skrivene strahove, karmu, kompleksne emocije i potencijalne greške koje bismo radije ne priznavali.

Ključni dani i njihove energije

24. novembar: Merkur i Sunce se nalaze u konjunkciji sa Lilith. Ovaj dan je posebno osetljiv – pojačana je agresija i negativnost, a važno je zadržati prisebnost. Solovyova savetuje da se fokusirate na fizičke aktivnosti, šetnje i čišćenje organizma, umesto da pokrećete nove projekte.

U podne, Mesec prolazi kroz destruktivni stepen Jarca, što može doneti emocionalne probe, gubitak samostalnosti i teškoće u ostvarivanju ciljeva.

25–30. novembar: U tom periodu, Venera pravi konjunkciju sa Lilith — pojačavaju se skriveni konflikti, strahovi i karmičke teme.

27. novembar, uveče, Mesec je u „kraljevskom“ stepenu Vodolije — što donosi šansu za snagu, optimizam i neobične preokrete.

28–29. novembar: Još nije vreme za nove početke; moguće su iluzije, zablude i informacije koje lažno deluju..

30. novembar: Od popodneva, energija postaje snažnija i pozitivnija. Solovyova ističe da je ovo povoljan trenutak da se posvetite porodici, čišćenju doma i jačanju intuicije – posebno ženske intuicije.

Zašto je Lilith toliko važna

Lilith nije fizikalno telo — to je astronomska tačka, simbol naše „mračne strane“, naših potisnutih želja, traume i karmičkih zadataka.

Kada Lilith prolazi kroz važne astrološke aspekte (kao što je sada sa Merkurom i Venerom), viđamo buđenje tih skrivenih delova koji mogu da donesu duboke uvide, ali i napetosti. Solovyova to opisuje kao karmički test — ne samo da izaziva, već može da otvori put za transformaciju i oslobađanje.

Praktični saveti: Kako da kanališete Lilith energiju

Svesno oslobađanje emocija

Ne potiskujte negativne misli ili osećanja — dopuštanje sebi da prizna strahove i frustracije može ih oslabiti.

Rutina čišćenja i detoksikacije

Fizička aktivnost, šetnje i rituali čišćenja tela pomažu u pročišćenju ne samo tela, već i energije.

Izbegavajte velike odluke

Sada nije vreme za pokretanje novih projekata, značajne finansijske poteze ili prave „prekretnice“. Sačekajte da se energije stabilizuju.

Koristite intuiciju

Budite otvoreni za poruke iz snova i osećanja. Lilith može pojačati intuiciju i dati vizije koje nose dublje značenje.

Posvetite vreme sebi i bliskima

Krajem nedelje, posvetite se domu, porodici, ili ritualima koji vas povezuju sa vašim unutrašnjim svetom.

Ova nedelja nosi izuzetnu moć

Ova nedelja nije „samo još jedan period u horoskopu“ — Lilith energija može otvoriti vrata velikih promena. Da, može da donese napetost, karmičke konfrontacije i testove, ali isto tako vam daje šansu da se oslobodite skrivenih delova sebe i da transformišete ono što je dugo bilo potisnuto.

Ako naučite da je razumete i prihvatite, Lilith može postati vaša moćna saveznica. Budite prisutni, slušajte sebe i ne žurite sa odlukama.

