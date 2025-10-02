Stiže njihovih 5 minuta! Dva znaka koja do kraja 2025. dobijaju ozbiljan novac!

Većina ljudi bi se složila da moramo iskoristiti svaku sreću koju možemo dobiti kada su u pitanju novčana pitanja.

Ova dva srećna horoskopska znaka su finansijski blagoslovena od strane univerzuma u ​​doglednoj budućnosti, prema astrološkinji Heleni Hator, koja je govorila o dva horoskopska znaka koja privlače finansijski uspeh dok je Severni čvor u Ribama do 2026. godine.

Lav

„Severni čvor u Ribama je u vašoj osmoj kući, tako da će to dramatično povećati vaše finansije zajedničkim resursima, kreditima, kreditnim karticama“, počela je Hator.

Hator je takođe primetila da su drugi skloniji da investiraju u vas tokom ovog perioda, bilo da je to kroz nuđenje unapređenja kojem ste se nadali ili davanje zelenog svetla jednoj od vaših obećavajućih ideja.

Pošto se osma kuća bavi i nasleđivanjem, neočekivani priliv novca je takođe opcija. Ali zapamtite, sa velikim nasleđem dolazi i velika odgovornost, zato vodite računa o svojim finansijama i, što je najvažnije, nemojte previše trošiti.

Vodolija

Prema Hator, Vodolija doživljava ogroman porast svojih finansija dok je Severni čvor u Ribama (i vašoj drugoj kući bogatstva) do 2026. godine

„Ovo je verovatno najbolji novac koji ste videli u izuzetno dugom vremenskom periodu“, predvidela je Hator

Možda ćete se osećati u iskušenju da potrošite sav taj novac odjednom. Uprkos tome, važno je ostati posvećen ulaganju tog novca u vredne stvari ili čuvanju za crne dane, prenosi YourTango.

