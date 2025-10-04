Stiže olakšanje: Tri znaka kojima će se život drastično popraviti do kraja oktobra

Prema astrolozima, kraj oktobra donosi olakšanje i nagli preokret za tri horoskopska znaka: pred vama su periodi povećane sreće, vidljivosti i novih prilika koje su duže vreme izostajale.

Jarac — vreme za uspeh i pažnju

Jarčevi mogu da odahnu jer se očekuje niz pozitivnih promena: više poslovnih i putnih prilika, veća vidljivost i šansa da postanu u centru pažnje; projekti započeti sada imaju visok potencijal da prerastu u velike uspehe.

Bik — od haosa do romanse i kreativnog procvata

Za Bikove dolazi promena na emotivnom planu i porast popularnosti; očekuje se poboljšanje ljubavnog života i veća kreativna energija koja može dovesti do važnog projekta ili prekretnice u narednim mesecima.

Devica — novi počeci i unutrašnji sjaj

Device će osetiti više energije i unutrašnji „glow up“ koji će poboljšati prijateljstva i ljubavni život; moguće je ulazak u značajnu vezu koja ih podržava u ostvarivanju potencijala i samopouzdanja.

Ako ste Jarac, Bik ili Devica, astrolozi poručuju da držite kurs i iskoristite prilike koje se otvaraju do kraja oktobra — bilo kroz karijeru, ljubav ili kreativne projekte, sada možete napraviti pomake koji će dugo trajati.

