Stiže prvi retrogradni Merkur u 2026: Ova 4 znaka neće znati šta ih je snašlo!

Prvi retrogradni Merkur u 2026. godini očekuje nas 26. februara u Ribama i traće do 21. marta, a imaće jak uticaj na ova četiri astrološka znaka.

Retrogradni Merkur se dešava tri do četiri puta godišnje i traje oko tri nedelje. U ovim periodima komunikacija puca, a tehnologija otkazuje poslušnost. Budite posebno oprezni tokom raznih previranja, letnjih vrućina u avgustu i kasne jeseni, kada se ovaj tranzit obično dešava.

Retrogradni Merkur u Ribama unosi osećaj magle u svakodnevnom razmišljanju i komunikaciji, pa se lako gubi jasna granica između stvarnog i zamišljenog.

Rasejanost

Misli mogu da budu rasute, koncentracija slabija, a razgovori puni nedorečenosti, prećutanih emocija ili pogrešno shvaćenih poruka. Ljudi češće govore ono što osećaju, ali ne nužno i ono što zaista misle, pa su nesporazumi česti, naročito u emotivnim odnosima.

Dokumenta, poruke i dogovori zahtevaju dodatnu pažnju, jer sitni propusti ili nejasne formulacije mogu kasnije da izazovu konfuziju.

Povratak na staro

Ovaj period snažno budi intuiciju, maštu i unutrašnji glas. Snovi mogu da budu živopisniji, a sećanja iz prošlosti će se javljati bez jasnog povoda, često sa emotivnim nabojem.

Retrogradni Merkur u Ribama nas vraća nerazrešenim pričama, neizgovorenim rečima i starim osećanjima koja traže razumevanje, oproštaj ili zatvaranje kruga. Umesto racionalne analize, dominantni su empatija, saosećanje i potreba da se stvari osete, a ne objasne.

Ovo je povoljan trenutak za kreativni rad, pisanje, muziku i umetnost jer podsvest govori glasnije nego inače. Međutim, važne odluke, potpisivanje ugovora i započinjanje novih projekata bolje je odložiti ili barem detaljno proveriti. Prvi retrogradni Merkur u Ribama nas uči strpljenju, slušanju između redova i prihvatanju činjenice da ne mora sve odmah da bude jasno da bi imalo smisla.

Jeste li spremni za novi početak?

Kada se ovaj period završi, osećaćeš se kao da si skinuo težak teret sa leđa. Kristalna jasnoća koja dolazi nakon što retrogradni Merkur krene direktno je neprocenjiva. Ne čekaj da ti se život desi – preuzmi kontrolu, primeni ove savete već danas i gledaj kako se haos pretvara u tvoj najveći uspeh.

(Krstarica/Informer.rs)

