Stiže prvi supermesec 2025. godine: Rasvetliće mnoge tajne, istina izlazi na površinu! A evo kako ćete vi proći!

Prvi supermesec 2025. godine stiže 7. oktobra i nosi snažnu astrološku energiju koja može pokrenuti duboke promene, emotivne preokrete i sudbinske odluke.

Supermesec nastaje kada je pun Mesec najbliži Zemlji, pa se čini do 14% većim i 30% svetlijim od običnog punog Meseca. Kada Mesec zasija većim sjajem i približi se Zemlji, ne osvetli samo noćno nebo, on osvetli i ono što godinama krijemo u sebi. Ništa neće ostati skriveno ni suza, ni istina, ni želja koju ste potisnuli.

Ovan

Osećate snažan pritisak da nešto promenite – i biće to neizbežno.

Supermesec otvara vrata novih prilika, ali samo ako se odreknete potrebe da sve držite pod kontrolom.

Poruka: Kad otpustite, dolazi ono pravo.

Bik

Emocije se prelivaju kao bujica – nešto što ste dugo ćutali sada traži glas.

Ovaj Mesec vam vraća moć da birate srcem, a ne navikom.

Poruka: Ljubav nije rutina, to je odluka iznova svakog dana.

Blizanci

Vaše misli jure, ali Supermesec ih usporava. Sada ćete morati da pogledate istini u oči – koga zapravo slušate: razum ili strah?

Poruka: Kada utišate buku oko sebe, čućete odgovor.

Rak

Vladar vašeg znaka se vraća po svoje, a to znači suze, iskrenost i iscjeljenje. Sve što vas je bolelo do sada postaje lekcija, ne rana.

Poruka: Ne bežite od osećanja – to su vaši najiskreniji saveznici.

Lav

Osećate kako vam srce gori, ali ovaj plamen sada traži smisao. Supermesec vam donosi scenu – ali traži da na njoj budete iskreni, ne savršeni.

Poruka: Niste dužni da budete snažni uvek – budite stvarni.

Devica

Vreme je da se oslobodite svega što vas iscrpljuje – ljudi, obaveza, strahova.

Ovaj Mesec čisti vaš prostor i misli, ali to može boleti.

Poruka: Red počinje kad priznate šta više nije vaše.

Vaga

Supermesec vam vraća pitanje: „Da li ste vi srećni ili samo mirni?“ Nećete više moći da se krijete iza ravnoteže – nešto mora da prevagne.

Poruka: Ljubav nije kompromis, to je izbor koji ima težinu.

Škorpija

Sve ono što ste potisnuli sada se vraća na površinu, ali u novoj formi. Energija vam raste, ali vas tera da otpustite kontrolu.

Poruka: Snaga nije u tajnama, već u istini koju više ne krijete.

Strelac

Supermesec vam pali iskru avanture, ali i želju za dubinom. Shvatićete da nije svaka sloboda bekstvo – ponekad je to povratak sebi.

Poruka: Kad krenete, nemojte gledati unazad.

Jarac

Svet koji ste gradili počinje da se menja, a vi shvatate da to nije kraj, već novo poglavlje. Supermesec vam donosi razumevanje da ranjivost nije slabost.

Poruka: Skinite oklop i svet će vam prići bliže.

Vodolija

Sve što ste gurali pod tepih sada dobija oblik i ime. Ljudi oko vas pokazuju pravo lice, a vi birate kome ćete otvoriti srce. Poruka: Nije svako iskren onoliko koliko zvuči – ali vi jeste.

Ribe

Ovaj Mesec vas budi iz sna koji ste predugo sanjali. Mašta postaje plan, a plan dobija oblik.

Poruka: Ne čekajte čudo – vi ste to čudo koje ste tražili.

Supermesec 2025. godine nije „još jedan pun Mesec“, ovaj put on je poziv da se promenite, da presečete ono što vas sputava i da počnete da živite onako kako ste oduvek želeli. Ovaj supermesec je poziv na iskrenost, hrabrost i oslobađanje. Ako ga iskoristimo svesno, može biti prekretnica ka životu u skladu sa sobom.

Neki odnosi će se završiti, ali ono što dolazi posle biće pravo, iskreno i snažno. Kad Mesec zasija najjače, svetlost obasja i ono što smo pokušavali da sakrijemo.

(Informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com