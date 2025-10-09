Stiže roj „zvezda padalica“ koji budi moćne promene, a ovim znakovima donosi preokrete

Početak oktobra 2025. godine donosi poseban nebeski događaj. Roj meteora poznat kao Drakonidi dostići će svoj vrhunac u noći 8. oktobra. Ova pojava nosi snažnu simboliku i energiju koju će mnogi osetiti, posebno pripadnici nekih horoskopskih znakova.

Drakonidi su povezani sa sazvežđem Zmaja (Draco), pa se njihovo delovanje u astrologiji često opisuje kao buđenje unutrašnje snage. Ovaj astronomski trenutak podseća nas da prava snaga ne dolazi kroz sukob, već kroz postojanu i tihu odlučnost koja gori iznutra.

Znakovi koje Drakonidi posebno dotiču

Ovan će osetiti snažan talas motivacije i hrabrosti. Kao da mu svaka „zvezda padalica“ daje dodatni podsticaj za pokretanje novih ideja ili povratak ciljevima koje je ranije zapostavio. Ovo je povoljan trenutak za nove početke.

Škorpija će doživeti snažnu unutrašnju transformaciju. Meteorska energija podstaći će ga da napokon otpusti ono što ga već dugo opterećuje – bilo da se radi o prošlim vezama, starim navikama ili duboko ukorenjenim sumnjama.

Strelac će osetiti nalet inspiracije i potrebu za širenjem svojih pogleda. Drakonidi ga podsećaju da su velike želje ostvarive, ali samo ako ostane veran svojoj istini i ne odstupi od vizije koju nosi u sebi.

Dublje značenje Drakonida (umesto zaključka)

U astrologiji, Drakonidi simbolizuju proces čišćenja i otpuštanja, trenutak kada se staro rasplamsa kako bi ustupilo mesto nečemu novom. Ova energija može doneti snažne spoznaje, emotivno olakšanje ili odluke koje menjaju smer.

Za mnoge znakove, dani oko 8. oktobra mogu biti prekretnica. Ako verujete u kosmičke poruke, sada je savršeno vreme da postavite novu nameru. Dok meteori paraju nebo, zamislite želju. Možda je upravo ova vatrena nebeska predstava ono što vam treba da pokrenete promene koje već dugo odgađate.

