Stiže sezona Riba: 3 znaka očekuju velike promene, 19. februar im je ključan

Astrološki period koji nazivamo sezona Riba donosi potrebu Ribama, Škorpijama i Rakovima da pronađu ravnotežu između snova i stvarnosti.

Sezona Riba podseća nas na važnost empatije i saosećanja i ova tri astrološka znaka očekuju velike promene u ovom periodu.

Sezona Riba počinje obično 19. februara i traje do 20. marta i predstavlja završni period zodijačkog kruga. Ovaj astrološki period donosi lep period za Ribe, Rakove i Škorpije.

U astrologiji se smatra vremenom sumiranja, završetaka i pripreme za novi ciklus koji počinje sa sezonom Ovna.

Pojačana osetljivost

Energija ovog znaka je nežna i duboko emotivna, pa se tokom sezone Riba često pojačavaju intuicija, mašta i unutrašnji doživljaji.

Ljudi mogu da budu osetljiviji nego inače, ali i spremniji da razumeju tuđe emocije, pomognu drugima i oproste.

Ulazak u svet fantazija

Ovaj period je snažno povezan sa snovima i duhovnošću. Mnogi će osetiti potrebu da se povuku, uspore tempo i posvete sebi ili razmišljanju o prošlim iskustvima. Granice mogu da deluju zamagljeno, pa je lakše ući u svet fantazije, ali i izgubiti se u emocijama ako se ne obrati pažnja.

Sezona Riba podseća nas na važnost empatije i saosećanja, ali i na potrebu da se pronađe ravnoteža između snova i stvarnosti.

