Stiže velika lova: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 26. februara

Do 26. februara, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Lavovi, Strelčevi i Ribe imaju pojačane šanse, obogatiće se na igrama na sreću.

Tri znaka obogatiće se na igrama na sreću do 26. februara. Naime prema novčanom horoskopu njima stiže velika lova, imaju pojačane šanse za iznenadne dobitke.

Ovaj put novac neće stizati „na kašičicu“, dolaziće iznenada, preko noći i sa strana o kojima niste ni razmišljali. Ako ste među ovim znakovima, otvorite širom oči, jer vam univerzum sprema poklon koji ne možete da odbijete.

Astrološke kombinacije idu im na ruku pa vrlo lako mogu iznenada dobiti pare, kroz zaradu, bonuse ili neki veći dobitak. Prema tome, do 26. februara svi astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za ova tri znaka:

Lav

Sunce u Ribama vam donosi nalet samopouzdanja i hrabrosti. Lavovi bi mogli da imaju osećaj za pravi trenutak, ali je važno da ostanu umereni i ne rizikuju previše.

Strelac

Jupiter, planeta sreće, tradicionalno je povezan sa Strelcem. U narednim danima moguće su male, prijatne finansijske slučajnosti ili srećni tiketi.

Ribe

Intuicija im je pojačana. Ribe bi mogle da biraju brojeve više osećajem nego logikom i to može da im donese siguran dobitak, obogatiće se na igrama na sreću.

