Stiže velika lova: 3 znaka obogatiće se u igrama na sreću do 29. januara

Do 29. januara, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Vodolije, Ribe i Strelčevi imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Vodolija

Najviše se ističu Vodolije, jer je sezona njihovog znaka. Sunce i Merkur im donose pojačanu vidljivost i osećaj da su u pravom trenutku na pravom mestu. Ovo se u astrologiji često vezuje za srećne ishode.

Strelac

Strelčevi mogu da imaju iznenadne prilike zbog povoljnih aspekata Jupitera, svog vladara, posebno ako se oslanjaju na intuiciju, a ne na impuls.

Ribe

Ribe takođe ulaze u fazu pojačane sreće, naročito kroz simboliku Neptuna i Jupitera, što može da im donese dobitke u igrama na sreću koji deluju slučajno ili neočekivano.

(Krstarica/Informer)

