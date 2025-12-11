Stiže veliki novac: 3 znaka zgrnuće velike pare na igrama na sreću do 18. decembra

Do 18. decembra astrološki aspekti nagoveštavaju naklonost sreće za Škorpiju, Bika i Vodolliju. Zgrnuće veliki novac u igrama na sreću.

Do 18. decembra astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

Vodolija

U narednim danima Vodolijama se aktivira period iznenadnih prilika i bljeskova sreće. Uran, njihov vladar, donosi momente koji menjaju tok događaja iz vedra neba.

Kod Vodolije je najjača energija „brzog obrta“ i neočekivanih sitnih dobitaka ili poklona koji dolaze kada ih najmanje očekuju.

Bik

Bikovima se otvara polje stabilnosti i materijalnih darova. Venera u dobroj poziciji donosi im mali talas otpornosti, ali i nagrade koje dolaze kao rezultat dobrog instinkta.

Bikovi mogu da imaju period „slučajne sreće“, kada se veliki novac ili povoljnosti pojavljuju iz neočekivanog pravca.

Škorpija

Škorpije ulaze u fazu pojačane intuicije. Njihov vladar Pluton donosi im snažne transformacije, često kroz prilike koje izgledaju kao da ih je „sam univerzum gurnuo“ u dobar pravac.

Ovaj znak ima talenat da oseti pravi trenutak za odluke koje im donose simbolične dobitke, nagrade ili prilive i veliki novac.

