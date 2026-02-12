Stiže velika lova: Ova 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 19. februara

Astrološke prognoze ukazuju na to da Lavovi, Strelčevi i Bikovi imaju šanse za dobitke kroz igre na sreću. Obogatiće se do 19. februara.

Astrolozi najavljuju srećne trenutke za ova tri znaka horoskopa. Stiže iznenada trenutak kada se otvaraju kapije obilja i kada novac konačno počinje da teče prema njima. Imaju, prema astrolozima, velike šanse, obogatiće se na igrama na sreću do 19. februara.

Naime, sve astrološke konfiguracije ukazuju na to da Lavovi, Strelčevi i Bikovi imaju jače šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Obogatiće se do 19. februara, jer astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

Lav

Lavovima se otvara period pojačane intuicije i samopouzdanja. Ako igraju, više se oslanjaju na osećaj nego na plan, a baš to može da im donese manji dobitak ili srećan pogodak.

Strelac

Strelčevima vlada planeta sreće Jupiter, pa u narednim danima mogu da imaju nalet sreće. Naročito će se to videti u spontanim pokušajima (listić u poslednji čas ili brza igra).

Bik

Bikovi obično igraju oprezno, ali sada im aspekti nagoveštavaju stabilan, manji ali prijatan dobitak, više kroz upornost nego kroz rizik.

(Krstarica/Informer)

