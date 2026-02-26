Stiže velika lova za 3 znaka, obogatiće se na igrama na sreću do 5. marta

Astrološke konfiguracije ukazuju na to da Bikovi, Škorpije i Vodolije imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Tri srećnika u narednim nedeljama moći da bace kalkulator jer će im se svaka odluka pretvoriti u čist novac, ostali će morati da se bore za svaki dinar. Stiže velika lova za 3 znaka sve do 5. marta

Kraj februara i početak marta donosi preokret koji su mnogi čekali. Ova tri znaka konačno privlače novac kao magnet i ostavljaju finansijske brige iza sebe.

Astrološke prognoze ukazuju na to da ova tri horoskopska znaka imaju imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću. Naime, sve do 5. marta astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za njih. Stiže velika lova za 3 znaka.

Bik

Venera, vladar Bika, naglašava materijalnu stabilnost i dobitke. U narednim danima Bikovima se može da se otvori prilika kroz iznenadne, ali promišljene poteze. Ako igraju, bolje je da to bude nešto umerenije i planski.

Škorpija

Intuicija Škorpije je pojačana. Mogu imati osećaj „da znaju broj“ ili pravi trenutak za uplatu. Ključ je da veruju svom unutrašnjem osećaju, ali bez preterivanja.

Vodolija

Neočekivani obrti idu u korist Vodolijama. Uran (njihov vladar) donosi iznenadne pozitivne situacije, a to je upravo energija igara na sreću. Mali rizik može da donese zanimljiv rezultat.

(Informer)

