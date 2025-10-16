Stižu iznenada velike pare: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 23. oktobra

Ribe, Jarac i Škorpija mogu da se obogate na igrama na sreću do 23. oktobra 2025. godine. Zvezde su im u ovom periodu posebno naklonjene

Zvezde se nameštaju, i reklo bi se da univerzum ima specijalne planove za ova tri znaka Zodijaka. Ako ste među njima, spremite se – vrata se širom otvaraju!

Do 23. oktobra, astrološke konfiguracije ukazuju na to da Jarčevi, Ribe i Škorpije imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Naime, u ovom periodu astrološki aspekti nagoveštavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka.

Jarac – ključ je u uverenju

Jarčevi su u ovom periodu pod snažnim uticajem Marsa iz Škorpije koji donosi iznenadne dobitke i materijalne blagoslove. Ako osete unutrašnji poriv da uplate tiket, poslušajte intuiciju baš tada možete pogoditi pravi trenutak. Ključ je u miru i veri da zaslužujete više.

Škorpija – univerzum nagrađuje vašu istrajnost

Sa Suncem koje se već približava njihovom znaku, Škorpije ulaze u energetski talas sreće i transformacije. Novac može stići iznenada, posebno kroz lutriju, nagradne igre ili čak poklone. Sve što se desi ovih dana ima prizvuk sudbine kao da univerzum nagrađuje vašu istrajnost.

Ribe – simbolični znakovi pokazaće gde je sreća

Ribe imaju snažnu intuiciju, a sada je ona još pojačana. Ako vam nešto „klikne“ dok birate brojeve, verujte tom osećaju. Zvezde im donose povoljne vibracije kroz igre na sreću, ali i kroz simbolične znakove koji mogu ukazivati na pravac gde vas očekuje sreća.

(Krstarica/Informer.rs)

