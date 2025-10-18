Stižu neočekivane pare za ova 4 znaka do 25. oktobra: Planete im donose sreću – jedan znak obavezno da kupi tiket!

Device, Vage, Ribe i Bikovi mogu iznenada dobiti velike pare do 25. oktobra, a Škorpija treba da igra igre na sreću.

Sezona Škorpije počinje 23. oktobra. Kada Sunce uđe u znak Škorpije, energija u našem životu postaje intenzivnija, dublja i emotivno snažnija. Venera je ušla u Vagu i napravila dobre aspekte sa Uranom i Plutonom, tako da je dobar momenat za rizik, ali i igre na sreću.

Položaj planeta će ovim astrološkim znakovima više će odgovarati, pa imaju velike šanse da zarade veliki novac u narednih sedam dana. Među njima su: Device, Vage, Ribe i Bikovi.

Devica

Venera u Vagi donosi vam osim novca i vredne poklone. Zbog toga možete da očekujete uspešnu nedelju u kojoj ćete dobiti vredne nagrade.

Vaga

Venera u vašem znaku i Mars u Škorpiji donose osetno veću zaradu. Očekuje vas sklapanje novog poslovnog partnerstva koje će vam doneti profit.

Ribe

Mars u Škorpiji ukazuje da se popravlja finansijska situacija. Očekuje vas veća zarada i to posredstvom nekoga iz inostranstva.

Bik

Konačno stiže finansijsko poboljšanje. Merkur u dobrim aspektima donosi vam novčanu infuziju. Svaki posao koji budete radili da poslovnim partnerom ima šanse za uspeh.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Škorpija.

