Stižu pare, ljubav i velika poslovna prilika: Pomračenje Sunca 21. septembra donosi neslućenu sreću ovom znaku!

Delimično pomračenje sunca u znaku Device 21. septembra 2025. donosi snažne promene, introspekciju i nove početke.

Dok će mnogi znakovi horoskopa osećati nervozu i nesigurnost, jedan znak može da odahne jer mu zvezde donose neočekivanu podršku i prilike.

U pitanju je Bik, zemljani znak, kome Devica energetski odgovara jer pripadaju istoj grupi elemenata. To znači da se pomračenje neće odraziti na njega kroz stres, već kao prilika da uredi život i oslobodi se starih tereta.

Šta Bika očekuje tokom pomračenja?

Bik

Ljudi rođeni u znaku Bika mogu da očekuju neki nov početak u poslovnom smislu, jer pomračenje sunca često pokreće teme karijere i novih projekata.

Bikovi mogu da očekuju novu poslovnu ponudu ili ideju koja im donosi dugoročnu sigurnost. Ako razmišljaju o promeni posla, sada je pravi trenutak!

Za razliku od drugih znakova, Bikovi će tokom ovog perioda imati osećaj sigurnosti i stabilnosti u ljubavi. Partner će im biti podrška, a slobodni mogu upoznati osobu koja unosi mir i poverenje.

Pomračenje otvara i pitanja novca: Bik može neočekivano da se oslobodi duga ili naplati sopstvena dugovanja, a postoji mogućnost i da pronađe novi izvor prihoda. Zvezde im pomažu da privuku obilje i donesu pametne odluke.

(Glossy)

