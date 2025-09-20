Stižu prva predviđanja za 2026: Šta vaš znak očekuje u godini prekretnica?

Prema astrolozima, 2026. godina biće obeležena dubokim preokretima u svim životnim područjima. Od važnih odluka i unutrašnjih otkrića do neočekivanih susreta i prilika, svako će osetiti snažne podsticaje za promenu i rast.

Ovan

Početkom godine usmerićete energiju na dovršavanje starih projekata i rešavanje problema koji vas dugo opterećuju. Do sredine godine novi kontakti i saradnje otvaraju vam vrata prema nečemu sudbonosnom, a kraj godine donosi stabilnost – iako se iza nje kriju duboke unutrašnje transformacije.

Bik

Na početku godine osećate blagu teskobu i potrebu da preispitate životne vrednosti. Slučajni susreti i neočekivane prilike sredinom godine pokazuju vam alternativne puteve, a u drugoj polovini 2026. stičete samopouzdanje i sposobnost da napravite značajne, ali mirne korake napred.

Blizanci

Tražićete ravnotežu između slobode i odgovornosti. Rani zamah u novim projektima pokazuje koliko vam treba jasna struktura, a sredinom godine uspješno rješavate izazove koje ste pre smatrali nepremostivima. Do kraja godine osećate se organizovanije, a pritom ne gubite želju za novim iskustvima.

Rak

Duboka emotivna iskustva obeležiće početak godine, pojačavajući vašu osetljivost na tuđa raspoloženja. Sredinom godine spremni ste na promene – bilo preseljenje, karijera ili nova životna faza – a kraj godine donosi dublje razumevanje sebe i sposobnost korišćenja osećaja kao snage.

Lav

Početkom godine menja se vaša potreba za stalnom pažnjom – otkrivate da postoje važnije stvari od spoljnog sjaja. Sredinom 2026. ostvarujete kreativne ili duhovne prekretnice, a za kraj godine učićete ceniti uspehe i u manjim, svakodnevnim trenucima.

Devica

Vaš rad i predanost iz prošlih razdoblja počinju se isplaćivati već na početku godine kroz priznanja i ostvarenje ciljeva. Sredinom godine prihvatate nove izazove koji vas vode prema širem vidokrugu, a do kraja 2026. pronalazite sklad između želje za savršenstvom i prihvatanja nesavršenosti.

Vaga

Celu godinu suočavaćete se s važnim odlukama: birati između sigurnosti i rizika ili između poznatog i neistraženog. Kao da vas život želi naterati na izbor. Sredinom godine prihvaćate promene u odnosima, karijeri ili ličnom razvoju, a do kraja 2026. postajete sigurniji u svoje odluke i ravnotežu između sopstvenih i tuđih potreba.

Škorpija

2026. godina vas vodi kroz duboku transformaciju: od prerazmišljanja vrednosti i odnosa do otkrivanja novih prilika u karijeri, zdravlju ili duhovnosti. Sredinom godine osećate nalet snage koji vas vodi napred, a kraj godine otkriva koliko ste postali otporniji i sposobni da pretvorite izazove u smisao.

Strelac

Na početku godine vaša želja za slobodom može vas raspršiti. Morat ćete jasno definirati prioritete i odabrati ono što vam stvarno donosi radost. Sredinom godine otvaraju se mogućnosti za putovanja, edukaciju ili duhovni rast, a kraj 2026. pokazuje da ste naučili kombinirati organizaciju i entuzijazam bez gubitka vlastite jedinstvenosti.

Jarac

Sve što ste gradili dosad – truda, projekata i odnosa – počinje da donosi vidljive rezultate već na početku godine. Sredinom 2026. prihvatate nove korake u karijeri, porodici ili ličnom razvoju, a završetak godine donosi osećaj da ste jači i spremni na dugoročno planiranje.

Vodolija

Prva polovina godine podstiče vas da preispitate svoje ideale i inovativne ideje, često dovodeći do nesporazuma. Sredinom godine karijera, društveni angažman ili osobni rast otvaraju vam nove perspektive, a krajem 2026. osjećate se fleksibilnije i prilagodljivije promenama.

Ribe

Sanjarenja i kreativne ideje početkom godine mogu vas zbunjivati dok birate između mašte i praktičnog djelovanja. Sredinom godine otvaraju se prilike u umetnosti, duhovnosti ili odnosima, a do kraja 2026. postajete sigurniji u ostvarenje svojih snova i pronalazite radost u sadašnjem trenutku.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com