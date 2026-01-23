Stižu veliki blagoslovi iz univerzuma za ove znakove, sve do kraja 2026. Jupiter im donosi finansijsku sreću i brdo novca

Stvari počinju da se poboljšavaju tokom 2026. godine za ih 7 znakova. Stižu veliki blagoslovi iz univerzuma, Jupiter im nosi mnogo sreće.

Za ovih sedam horoskopskih znakova stižu veliki blagoslovi iz univerzuma, i to najmanje do kraja 2026. godine, rekao je astrolog Džošua Pingli, posebno za ove astrološke znakove.

Poslednjih nekoliko godina balansiralo je između blagoslova i prokletstva. Dok su mnogi od nas doživeli sreću, često je bilo i podjednako nesrećnih okolnosti. Srećom, kako se astrološka energija značajno menja 2026. godine, stvari počinju da se mnogo poboljšavaju i ovi astrološki znaci su „najblagosloveniji“ od svih, objasnio je Pingli u videu.

1. Rak – Jupiter donosi veliki finansijski blagoslov

Stižu veliki blagoslovi iz univerzuma u ​​2026. godini zahvaljujući Jupiteru, planeti sreće i ekspanzije, koji se probija kroz vaš znak tokom prve polovine godine. Kao što je Pingli objasnio, Jupiter je retrogradan do marta 2026. godine, tako da možda još uvek nećete osećati kao da primate te blagoslove. Ali, kao što je Pingli objasnio, to je samo zato što prolazite kroz duhovno buđenje iznutra.

Od učenja da zaista cenite ono što već imate do razmišljanja o prošlosti, bićete spremni da se proširite ka spolja kada obavite unutrašnji rad. I vaši blagoslovi se tu ne zaustavljaju. Kada Jupiter uđe u Lava krajem juna 2026. godine, ulazi u vašu kuću novca, što dovodi do velikih finansijskih blagoslova.

2. Jarac – bolji dani su pred vama

Dok je Jupiter u vašoj sedmoj kući između sada i kraja juna 2026. godine, privlačite velike blagoslove u svojim vezama, i romantičnim i profesionalnim, objasnio je Pingli. Prema rečima astrologa, ova energija vam pomaže da „ne samo uspostavite već i negujete dugoročne veze i stvorite večne odnose“.

Pingli je takođe napomenuo da ćete verovatno mnogo razmišljati tokom ovog vremena. To će dovesti do jačeg osećaja sebe, što je samo po sebi blagoslov. Dakle, iako 2025. možda nije bila vaša godina, držite se. Bolji dani su pred vama.

3. Lav – mnogo kvalitetniji život

Stižu veliki blagoslovi iz univerzuma u ​​drugoj polovini godine kada Jupiter, planeta sreće i ekspanzije, uđe u tvoj znak. Jupiter ulazi u Lava 30. juna 2026. godine. To označava početak tvoje smaragdne godine, koja se obično povezuje sa srećom i sveukupno poboljšanim kvalitetom života.

„Uskoro ćeš dobiti astrološki sjaj“, rekao je Pingli, „jer ćeš verovatno napraviti neke velike, smele poteze koji će preoblikovati ceo tvoj život“. Posebno kada je u pitanju „kako se predstavljaš i pristupaš tome“, objasnio je astrolog.

4. Vodolija – nove dugoročne veze

Između moćnog stelijuma pet planeta u vašem znaku početkom februara 2026. i Jupitera koji ulazi u vašu sedmu kuću u drugoj polovini 2026. godine, privlačite velike blagoslove iz univerzuma.

Dok vas stelijum Vodolije konačno čini da se ponovo osećate živim i spremnim da osvojite svet. Jupiter u Lavu je „neverovatan za uspostavljanje novih dugoročnih veza“, objasnio je Pingli, „ili za podizanje postojećih na viši nivo“. Od otkrivanja više o sebi do otkrivanja više o onima oko vas, 2026. godina vam sprema mnogo blagoslova.

5. Blizanci – verujte u sebe, stižu blagoslovi

Dok je Jupiter u vašoj kući novca tokom prve polovine godine, privlačite finansijske blagoslove iz univerzuma. Iako Jupiter menja znak krajem juna 2026. godine, blagoslovi nastavljaju da dolaze jer Uran, planeta inovacija i revolucije, ulazi u vaš znak u aprilu.

Sa Uranom u vašem znaku, „konačno ćete se osećati spremnim da preuzmete taj veliki rizik“, objasnio je Pingli. Univerzum nagrađuje one koji veruju u sebe. Prema Zakonu privlačnosti, tako da je rizikovanje za sebe odličan način da dobijete blagoslove koje zaslužujete.

6. Škorpija – kratak test, pa veliki napredak

Već neko vreme prolaziš kroz to. Nakon što si se suočio sa stagnacijom u karijeri i nekim neuspesima u ljubavi. Biće ti drago da znaš da blagoslovi univerzuma idu ka tebi. Prema Pingliju, to je zato što će „Venera, boginja ljubavi, želje i zadovoljstva, provoditi više vremena u tvom znaku 2026. nego bilo koji drugi.“

Međutim, ovo je i blagoslov i kletva, jer je Venera retrogradna deo tog vremena, što može dovesti do kratke regresije u ljubavi i finansijama. Međutim, kao i kod svake retrogradnosti, ovo je samo da bi se testirala tvoja spremnost za sve blagoslove koje univerzum čeka na tebe i „nakon čega sledi intenzivan rast i transformacija“.

7. Strelac – držite visoke standarde u druženju

Pošto vama vlada Jupiter, planeta sreće i obilja, u osnovi uvek privlačite blagoslove iz univerzuma. Ali prema Pingliju, ti blagoslovi se uvećavaju 2026. godine nakon što Uran uđe u vašu sedmu kuću veza u aprilu, „unoseći malo života u vaš ljubavni život“.

Pošto je Uran planeta nestabilnosti i previranja, neće sve biti sunce i duge. Sigurno će biti malo nestabilnosti u ljubavi sa Uranom ovde. Pa je Pingli savetovao da se „hoda sa oprezom“. Držite visoke standarde kada je u pitanju koga puštate u svoj život kako biste maksimalno iskoristili ono što ova godina nudi.

(Krstarica/YourTango)

