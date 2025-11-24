Stižu veliki problemi za ova 3 znaka u decembru, ali jednom će pare padati s neba

Retrogradni Saturn u Ribama pojačava suočavanje sa slabostima. Zbog toga stižu veliki problemi za Ribe, Škorpiju i Blizance u decembru.

Blizanci, Ribe i Škorpija će biti na udaru u decembru, stiskaće ih veliki problemi, a samo jednom će pare padati sa neba.

Jedni osećaju pritisak i emotivni pad, a drugi upravo u haosu pronalaze svoju priliku. Na sve to utiče i retrogradni Saturn u Ribama, koji pojačava potrebu za suočavanjem sa sopstvenim slabostima.

Blizanci – zasićeni ste

Blizanci ulaze u poslednji mesec godine sa osećajem zasićenosti. Obaveze se gomilaju, a koncentracija pada, pa lako nastaje utisak da ništa nije pod kontrolom. Tako nastaju i veliki problemi. Najbolje rešenje biće smanjenje ritma i jasno određivanje prioriteta.

Ribe – emotivno preumorni

Ribe se suočavaju s emotivnim umorom jer previše upijaju tuđe probleme. Ovaj znak će tokom decembra morati da nauči da povuče granicu i odvoji vreme za sebe kako bi povratio unutrašnju ravnotežu.

Škorpija- finansijski napredak

Škorpija je potpuno suprotna dok drugi posustaju, ona jača. Decembar joj donosi hladnu glavu, odlučnost i mogućnost da iskoristi promene oko sebe za profesionalni i finansijski napredak.

