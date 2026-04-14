Što im više titrate, to su gori: 3 znaka kojima niko ne može da ugodi, pa makar im sve bilo po volji

Džaba se trudite, njima je uvek "pola čaše prazno". Ova 3 znaka imaju tešku narav i njima niko ne može da ugodi, ma koliko im titrali.

Džaba im sunce sija, oni će naći oblak. Postoje ljudi kojima je nezadovoljstvo način života, a astrolozi kažu da ovim znacima niko na svetu ne može da ugodi, šta god uradili za njih.

Svi mi imamo u blizini bar jednu osobu kojoj je, šta god vi uradili, „pola čaše prazno“. Džaba im sunce sija, oni će naći oblak. Vi im napravite večeru, njima je preslana. Odvedete ih na more, njima je previše vruće. To su oni teški karakteri koji vas iscrpe dok popijete jednu kafu s njima, pa se posle osećate kao da ste orali njivu.

Astrolozi kažu da je to jače od njih – jednostavno postoje ljudi kojima niko ne može da ugodi jer im je gorčina postala jedini način života.

Ova tri znaka su večito neraspoložena, imaju „kratak fitilj“ i ne trpe ništa što nije po njihovom.

Oni loše vibracije prenose na okolinu brže nego bilo ko drugi. Ne rade oni to uvek namerno, ali svet jednostavno vide kao teško i nepravedno mesto.

Evo nad kojim to znacima stalno stoji crni oblak i zašto njima niko na ovom svetu ne može ugoditi.

Škorpija: Teški komentari i sumnja

Kod Škorpije je sve ili crno ili belo. Kada ih nešto muči, oni to ne kriju, ali retko kažu direktno šta je problem. Umesto toga, koristiće oštre komentare ili će vas kazniti hladnom tišinom dok sami ne shvatite gde ste pogrešili.

Čak i kad im iskreno ponudite pomoć, oni će preispitivati vaše namere. Škorpiji koja je u svom lošem raspoloženju niko ne može da ugodi, jer ona u svemu traži skriveni motiv. Njihova energija tada postaje toliko naporna da ljudi oko njih često počnu da osećaju krivicu bez ikakvog realnog razloga.

Jarac: Visoki standardi i večno nezadovoljstvo

Jarčevi su poznati po tome što postavljaju skoro nemoguće ciljeve, kako sebi, tako i drugima. Njima je uvek u glavi neka obaveza ili problem koji treba rešiti, pa čak i u trenucima odmora deluju kao da su pod velikim pritiskom.

Njima je teško udovoljiti jednostavnim znacima pažnje jer oni uvek smatraju da se moglo uraditi više ili bolje. Njihovo nezadovoljstvo može da traje danima, a dok oni sami u svojoj glavi ne „zatvore konstrukciju“, svaki vaš trud će izgledati uzaludan. Ta distanca koju drže često čini da se ljudi u njihovom društvu osećaju nesigurno.

Rak: Povlačenje i čekanje da im pročitate misli

Rakovi su izuzetno osetljivi, ali ta osobina lako pređe u naporno ponašanje. Čim osete da nešto nije po njihovom, oni se povlače u sebe i tada im niko na svetu ne može da ugodi. Glavni problem je što oni očekuju da okolina zna šta im je, bez ijedne izgovorene reči.

Umesto razgovora, oni će koristiti uzdahe i neverbalne znake nezadovoljstva, čekajući da vi sami pogodite u čemu je stvar. Ako ne pogodite od prve, to doživljavaju lično i tada se pretvaraju u žrtve kojima je čitav svet okrenuo leđa.

Uzaludan trud na večno nezadovoljne

Sa ljudima kojima niko ne može da ugodi retko kada možete da izađete na kraj kao pobednik. Koliko god se trudili da im popravite raspoloženje, često ćete na kraju samo vi ostati umorni.

Njihovo nezadovoljstvo je poput začaranog kruga – koliko god pažnje da im posvetite, uvek će postojati neka sitnica koja im kvari dan.

