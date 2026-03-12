Strpljenje i verovanje donosi od danas trajno izobilje za 4 znaka, energija Jarca donosi im sreću i bogatstvo

Strelac, Blizanci, Devica i Ribe imaju posebnu priliku. Strpljenje i verovanje može da im donese obilje od 12. marta.

Četiri horoskopska znaka privlače trajno obilje i sreću 12. marta 2026. kada Mesec napusti Strelca i uđe u Jarca. Saturnovsko strpljenje i verovanje privlači im ono što odavno zaslužuju.

Vrsta sreće koja dolazi iz energije Jarca je sreća koju stvarate polako tokom vremena doslednošću. Jarcem vlada Saturn, otac vremena. Ova energija eliminiše vašu želju za udobnošću. Podstičući vas da borbu vidite kao proces, rad Saturna rezultuje odloženim, ali trajnim obiljem.

Proces privlačenja bilo čega u vaš život u četvrtak zahteva sve što je saturnovsko, strpljenje i verovanje da dobijate ono što zaslužite dobro funkcioniše za ove astrološke znake. Pošto je Mesec u Jarcu, ono što vas vodi napred nije kako se osećate, već vaši izbori i strategija.

1. Strelac – samopouzdanje privlači obilje

12. marta privlačite obilje i sreću kroz samopouzdanje. Pošto radite sa energijom Saturna u vašoj drugoj kući samopoštovanja do subote, Strelče, morate se odreći nečega što vas sprečava da dobijete ono što želite. Saturn je o samopožrtvovanju i određivanju koja navika ili osobina teži da sabotira vaš uspeh. Razmislite o stvarima koje su sebične ili sebične, ali daju malo rezultata osim udobnosti kada se iskustvo završi.

Jarac je suprotnost Raku, tako da je nelagodnost trenutno vaš prijatelj. Ako sastavite plan igre i morate da radite posao koji vam je nepoznat, to je u redu. Pustite da proces radi svoje, Strelče. Ključ je u istrajavanju. Stvari se dešavaju onako kako treba kada ostanete posvećeni svom rastu sa ciljem na umu. Doslednost se isplati i videćete da koreni obilja i sreće uskoro proizvode ono što tražite.

2. Blizanci – pustite nekog drugog da to uradi

Neko ko vam je blizak postaje izvor obilja u vašem životu u četvrtak. Kada je Mesec u Jarcu od sada do subote, možete moliti za pomoć od drugih koji imaju sredstva da vam pomognu. Počevši od 12. marta, shvatićete da imate određena područja svog života na kojima je potreban rad. Imate slabe trenutke, kao i svi ostali, ali to vas ne mora sprečiti da postignete svoje ciljeve. Međutim, ono što zahteva od vas jeste da se oslobodite ega i pronađete stvari koje imaju smisla.

Praktična stvar koju treba uraditi danas je da pustite nekog drugog da uradi za vas ono što vi ne možete sami. Dakle, progutate svoj ego i nosite srce na rukavu. Ostavljate pretvaranje i postajete iskreni. Saturn voli iskreno priznanje, a sada ste otvoreni da napravite nekoliko njih. Recite šta treba da kažete i uradite šta treba da uradite u četvrtak. Sledeće što znate je da dobijate ono što želite. Obilje i sreća vam dolaze jer je proces funkcionisao.

3. Devica – probajte da radite manje

Raditi manje je put do obilja i sreće u vašem životu. Kada Mesec uđe u Jarca 12. marta, dobijate podsticaj sreće u svom porodičnom i kućnom sektoru. Cenite i vrednujete ozbiljan ton koji je simbol Saturnove energije. Omogućeno vam je da radite stvari koje niste radili u prošlosti jer se osećate hrabrije. Umesto da se držite ili gurate, birate da se opustite i predate.

Predavanje vam štedi vreme. Tražite da budete isključeni iz aktivnosti koje vam trenutno nemaju smisla. Sloboda stvorena popuštanjem životnim okolnostima ostavlja vašu dušu lakšom. Strpljenje i verovanje donosi obilje. Slobodni ste da se fokusirate na ono što vam je najvažnije. Imate vremena da se vratite na načine koje niste iskusili tako dugo. Sada ga možete mudro reinvestirati u oblasti koje vas vode ka izobilju i sreći na novom nivou.

4. Ribe – uklonite prepreke

Mesec u Jarcu izvlači najbolje iz vas kroz vaša prijateljstva 12. marta. Sada možete da eliminišete prepreke koje vas sprečavaju da uživate u vezama koje su vam značajne. Ne želite da birate prijateljstva koja ne mogu da rastu.

Dakle, danas postaje trenutak obračuna. Tražite partnerstva koja mogu da rastu. Izobilje dolazi kroz saradnju i partnerstvo. Pronalazite svoj put kroz snažne interakcije i razgovore. Stvari vam izgledaju dobro jer više ne živite sami.

