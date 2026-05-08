Stvari konačno idu na bolje za 3 znaka posle 8. maja, energija Neptuna otklanja višednevno ludilo

Stvari konačno idu na bolje za Raka, Vagu i Bika. Energija planete intuicije Neptuna izvlači ih iz problema i ludila koje ih je okruživalo.

Posle 8. maja 2026. godine, stvari konačno idu na bolje za tri horoskopska znaka. Energija Neptuna nam u petak razjašnjava sve nesporazume.

Planeta intuicije i snova nam daje do znanja da je postojala svrha sveg ovog ludila i da ćemo se sada izdići iznad njega. U petak ćemo videti da se, verujući sebi i svom sudu, dešava toliko dobrog. Pokazujemo sebi i svetu uopšte da možemo da se izdignemo.

U poslednje vreme smo doživeli toliko traumatičnih trenutaka i sve što zaista želimo da znamo je da će se vratiti neki privid zdravog razuma. Sada znamo da hoće. Sve će biti u redu.

1. Rak – konačno kontrola nad svojim životom

Skloni ste da dobro sarađujete sa pozitivnim tranzitima Neptuna, a ovaj nije izuzetak. U petak, stvari konačno imaju kontrolu za vas. Ne šetate okolo sa svojim uobičajenim osećajem straha. U stvari, potpuno je nestalo.

Ono što ga zamenjuje je razumevanje ko ste. Poznajete sebe i stoga shvatate da ne morate da dozvolite da vas svetska drama pogađa. Barem ne u meri u kojoj je to bilo. Sada imate veru da će sve funkcionisati tačno onako kako treba.

Osećate se kao da ste konačno stekli kontrolu i nad svojim životom i nad svojim mentalnim stanjem. Neptun direktno u Ovnu vam daje osećaj svrhe, a mnogo toga se odnosi na preživljavanje i sreću.

2. Vaga – mnogo pomažete drugima

Čini se da su svi oko vas sklopili mir i sa vama i sa sobom. Ovo vam pomaže da verujete da će sve zaista biti u redu.

Ljudi u vašem životu su veoma važni i jako ih volite. Zato, kada se neko od njih oseća loše, duboko saosećate sa njim. Međutim, tokom direktnog Neptuna, možete učiniti čak i više od toga. Bukvalno ih izvlačite iz depresije.

Osećate se dobro što pomažete drugima jer shvatate da smo svi u ovome zajedno. Srećni ste što znate da je percepcija stvarnost jer je u petak vaša percepcija potpuno pozitivna. Samo nastavite!

3. Bik – nema više anksioznosti

U petak primećujete da se anksioznost koju ste nosili sa sobom znatno smirila. Tokom direktnog Neptuna, konačno se usuđujete da verujete da će sve ispasti dobro. Umorni ste od fokusiranja na negativno.

Postoje znaci svuda oko vas koji vam govore da će se problemi koje ste trpeli uskoro završiti, i vi verujete u to. Ni vi se ne zavaravate u to. Ovo je stvarno. Stvari konačno idu na bolje.

Vaše srce vam nedvosmisleno govori da će sve biti u redu, ali mnogo toga zavisi od toga da li ćete zadržati ovaj stav. Zadržaćete ga. Pozitivno razmišljanje je neverovatno moćno. To vam postaje očigledno u petak.

